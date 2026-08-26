Официално: Ман Сити привлече звезда от Световнтото за рекордна сума

Манчестър Сити обяви трансфера на полузащитника Аюб Буади от френския Лил за рекордна сума за тийнейджър, закупен от английски клуб. 18-годишният марокански национал пристига след три сезона с тима от Лига 1 и подписва договор до 2031 г. с "гражданите". Според "Скай Спортс" Манчестър Сити ще плати фиксирана сума от 81,3 милиона паунда, към която могат да бъдат добавени бонуси в размер на 4,3 милиона.

Аюб Буади е най-скъпият тийнейджър в историята на Висшата лига

Така Буади се превръща в най-скъпият тийнейджър в историята на Висшата лига, изпреварвайки френския централен защитник Лени Йоро, дошъл в градския съперник Манчестър Юнайтед през 2024 г. за 58,9 милиона паунда, също от Лил. "Песовете" от своя страна получиха желаната сума от Сити за звездния си халф след няколко седмици преговори, като мароканецът ще замени напусналия в посока Барселона Родри.

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Буади: "Гледам Сити от много години"

"Манчестър Сити за мен е най-добрият клуб в света. За мен беше мечта да бъда тук и да мога да се нарека футболист на Сити. Прекарах по-голямата част от живота си в усилия да стана най-добрия възможен играч и да достигна до върха на футбола. Гледам Сити от много години и обичам стила им на игра. Те винаги се опитват да играят качествен футбол и го доказаха, че са победители - този клуб е изграден, за да печели. Съставът е от световна класа и Енцо Мареска е топ мениджър, а аз наистина нямам търпение да играя на стадион "Етихад" пред всички фенове", заяви Аюб Буади.

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