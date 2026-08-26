Ювентус и Рома в битка за бивш халф на Барселона и Милан

С напредването на летния трансферен прозорец и началото на редовния сезон в Серия А, борбата за челните места в италианския елит изглежда все по-успорвана. Два клуба, които през миналия сезон бяха далеч от нея, направиха добри летни селекции и ще имат големи шансове през настоящата кампания. Става въпрос за Ювентус и Рома, които дори ще влязат в трансферна битка за бившия халф на Барселона и Милан Франк Кеси.

Ювентус и Рома в борба за Франк Кеси

Франк Кеси остава на разположение като свободен агент и въпреки че през последните няколко седмици беше свързван с потенциален трансфер в Ювентус, актуалните новини потвърждават, че Рома също се опитва да убеди национала на Кот д'Ивоар да се завърне в Серия А, твърди "Sky Sport Italia". "Бианконерите" имат "приоритет" от лагера на Кеси, но представители на Рома са влезли в контакт с агентите на 29-годишния футболист във вторник вечер и също са проявили интерес за сключване на сделка.

Още: Официално: Ман Сити привлече звезда от Световнтото за рекордна сума

Ювентус се надява да не бъде изпреварен от Рома

Тази сутрин от Ювентус отново са разговаряли с мениджърите на Франк Кеси и се надяват, че няма да бъдат изпреварени от "джалоросите" в следващите часове. Идеята на торинския гранд е да подпише двегодишен договор с полузащитника с опция за удължаване. Франк Кеси премина в Милан през 2017 г. и игра там до 2022 г., когато се присъедини към Барселона. От каталунския гранд халфът осъществи трансфер в Ал Ахли през 2023 г., където игра до края на миналия сезон.

Още: Звезда на Барселона, желана от Юнайтед, реши бъдещето си