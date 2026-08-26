Какъв е рискът България да бъде ударена от балистична ракета? Отговор от министъра на отбраната

Какъв е рискът България да бъде ударена от балистична ракета? Този въпрос зададе сам министърът на отбраната Димитър Стоянов в отговор на въпрос на Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната" в контекста на заплахата и рисковете от Иран и сам си даде отговор: "в момента рискът е минимален". Относно заплахата от тероризъм на територията на страната той призова депутатите да се обърнат към вицепремиера и вътрешен министър Иван Демерджиев.

„Ние това, което правим, е да си охраняваме стратегическите обекти в момента“, каза още Стоянов.

Относно безопасноста в Безмер в контекста на заплахата от Иран и дали се налага допълнителна охрана, министърът каза, че такова нещо не е необходимо.ОЩЕ: "Излишен шум": Димитър Стоянов обясни защо на Русия не й трябва самолет да разузнава в България

Заплахата от Иран

Припомняме, че наскоро в материал на издавания в Лондон вестник Financial Times Иран обмисля удари срещу американски военни съоръжения в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира войната. В материала се дава пример, че миналия месец иранската армия е обмисляла атаки по американски съоръжения в страни от Югоизточна Европа, като България, която позволи на американски самолети-танкери да използват авиобазата Безмер. Въпреки че американските самолети напуснаха Безмер - Иран предупреди България заради временното им разполагане, като заяви, че предоставянето на военна инфраструктура за действия срещу Техеран би било разглеждано като участие в агресията.

Вчера пък министърът на отбраната заяви, че Иран е провел хибридна операция срещу България, но обвини, че български политици са я подпомагали. ОЩЕ: "Иран проведе хибридна операция": Военният министър обвини български политици в синхрон с Техеран