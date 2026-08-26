Сенките на Ами и Къро, обществени поръчки за милиони, сляпа ДАНС: Делото около скандалния GPS заглушител

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и МВР са се задействали срещу т.нар. заглушител в столичния квартал "Драгалевци" със сериозно закъснение - за доставката на мобилното предавателно устройство SVJ-500 се е знаело публично още през 2024 г., когато Национална агенция за приходите (НАП) издава ревизионен акт на фирмата "Марел 99", а през 2025 г. дело по него минава на две съдебни инстанции, включително Върховния административен съд (ВАС). Това се разбира от официалните съдебни документи, с които Actualno.com се запозна в разгара на скандала.

Професионалното устройство е било монтирано на джип, паркиран край заведение в "Драгалевци", а според разследващите е работило поне 12 месеца. То е предизвиквало мащабни смущения в GPS сигналите над София, застрашавайки директно въздухоплаването и гражданските полети, както потвърди вътрешният министър Иван Демерджиев. Акцията на МВР и ДАНС стигна до претърсвания в имот, свързван с Размиг Чакърян-Ами. При последвалите обиски в строго охранявания комплекс разследващите откриха тайни коридори, подземен тунел, множество оръжия, боеприпаси и записваща техника. Акцията се разшири извън столицата, като бяха претърсени и имоти в граничното село Капитан Андреево, откъдето също е иззета компютърна техника.

Още: Акцията за заглушителя стигна до Ами, имението му е претърсвано

Премиерът Румен Радев обяви, че "чадърът над тези хора вече е паднал", и обвини предишните управления в това, че полицията и службите години наред са пазили тези лица, вместо да ги разследват. Опозицията в лицето на "Демократична България" изпрати официални въпроси до институциите за това кой е позволил военна система за радиоелектронно заглушаване да бъде продадена от български производител на частни лица - нещо, което се потвърждава от съдебните документи.

Делото на първа инстанция: Любопитни имена на фирми и личности зад тях

През февруари 2025 г. Административен съд – София-град (АССГ) разглежда жалба на фирмата "Марел 99" ЕООД срещу ревизионен акт на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" на НАП, който гласи, че компанията към онзи момент има 22 567 лв. допълнителни задължения по ЗДДС (плюс още 3245 лв. лихви по ЗДДС и близо 700 лв. задължения по Закона за корпоративното подоходно облагане). Съдът дава ход на делото.

Още: Кирил Петков за "заглушителя на Ами": Предназначен е за предпазване от покушение с дрон

На 18 март 2025 г. съдия Димитрина Петрова от АССГ издава Решение №9331 по административното дело № 6916/2024 г., с което отменя ревизионния акт в обжалваната част като необоснован и материално незаконосъобразен. Съдът присъжда на дружеството 2800 лв. съдебно-деловодни разноски.

Допуснати са били показания и на свидетел – бивш управител на дружеството (В. В. З.), макар юрисконсултът на НАП да е възразил. От справка в Търговския регистър се разбира, че това е Владимир Звезданов – едноличен собственик на капитала на "Марел 99" от септември 2019 г. до януари 2023 г., когато такъв става Станислав Петров. Преди Звезданов (от 2015 до 2019 г.) управител е бил Атанас Едрев. Разследващата медия BIRD.bg посочва Едрев като началник на охраната на Размиг Чакърян-Ами.

Освен това Атанас Едрев за кратък период през 2019 г. е бил и управител на фирмата "Пи.Еф.Си", става ясно от Търговския регистър. Тази компания е в основата на скандала с т.нар. "Златна локва" на ГКПП „Капитан Андреево“.

Още: Бойко Станкушев: Връзката с прокуратурата и Пеевски пази структурите на Таки и Ами

Снимка: БГНЕС

Интересното тук е, че се споменават редица имена на фирми, например:

"Естейт СВ" ЕООД – доставчикът по договор за наем на офис/стая;

– доставчикът по договор за наем на офис/стая; МЦСПОС "Алфа-Метал" ЕООД – доставчик на професионално обучение на 28 лица, за което "Марел 99" е платила близо 45 хил. лв. по три фактури;

– доставчик на професионално обучение на 28 лица, за което "Марел 99" е платила близо 45 хил. лв. по три фактури; "Паралакс 1" ЕООД – дружество, извършвало счетоводното обслужване на "Марел 99" (НАП не установява нарушения в счетоводната политика);

– дружество, извършвало счетоводното обслужване на "Марел 99" (НАП не установява нарушения в счетоводната политика); "Самел-90" АД – доставчик на мобилното предавателно устройство SVJ-500, за което "Марел 99" е направила авансово плащане и е ползвала 19 800 лв. данъчен кредит.

Любопитство предизвиква "Естейт СВ" (споменавана няколко пъти в делото като "Естейтс СВ", но компания с такова наименование в Търговския регистър няма), защото едноличен собственик е Светлана Каменова – бившата съпруга на покойния бизнесмен Красимир Каменов-Къро. Той беше убит през май 2023 г. в Кейптаун, Южна Африка.

Още: Демерджиев потвърди: Има данни за заглушаване на летателни средства у нас

"Самел-90" АД, чийто представител е Петър Георгиев, е с предмет на дейност "производство на УКВ радиостанции и системи, телефонна техника, свързочни комплекси, битова електроника и електротехника, енергоефективни осветителни тела, системи за производство на водород, внедряване, експлоатация и поддръжка на енергоефективни системи за управление, предоставяне на енергоефективни услуги, изпълнение на договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори), извършване на счетоводни услуги и всяка друга дейност, незабранена от закона". Според информация в портала на BIRD.bg, в който разследващата медия обобщава ключови публични данни за различни компании, тази фирма е получила над 9,7 млн. лв. от 10 обществени поръчки през годините, вземала е над 2,5 млн. лв. по оперативните програми на ЕС (от 2007 до 2020) и също така е получила над 900 хил. лв. субсидии заради пандемията от коронавирус. За компанията има данни, че е собственик на 60 имота.

Ако се вгледаме в историята на най-апетитните обществени поръчки, спечелени от "Самел-90", виждаме такава за малко над 2 млн. евро от 29 февруари 2008 г. с възложител Министерство на финансите - за "изграждане на цифрова радио-комуникационна система “Тетра” или еквивалентна на нея, включваща се в единна система (112) за обслужване и реакция на спешните повиквания за структурните звена на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Министерство на вътрешните работи по трасетата на европейските инфраструктурни коридори". Същият възложител приема оферта от над 1,3 млн. евро на компанията през ноември 2008 г. за "изпълнение на енергоефективни дейности с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление, чрез доставка и монтаж на енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветители, демонтаж на съществуващи осветителни тела, изграждане на система за управление на улично осветление и енергиен мениджмънт в 26 населени места на територията на община Самоков".

Още: Прокуратурата иззе техника и джип при разследването на заглушителя

Сред другите договори виждаме изграждане на системи за видеонаблюдение, доставка на специализирано оборудване за електронно проследяване, подслушване и наблюдение, доставка на модули за осветителни тела за Зала 1 на НДК, доставка на информационна система за баскетбол и волейбол в спортната зала в Самоков, подмяна на осветителна уредба, доставка на сапьорно оборудване и т.н.

Петър Георгиев е инвеститорът в изграждането на хотелския комплекс "СамЕлион" в Самоков.

Какво установява НАП за конкретните фирми?

Връщайки се към делото – НАП е установила, че "Марел 99" е осчетоводила 9000 лева разходи за наем по шест фактури от 2021 и 2022 с "Естейт СВ". Компанията е наела стая от 12 кв. м в апартамент по договор за една година, с тримесечен наем от 1500 лева без ДДС. НАП обаче приема, че разходът не е свързан с икономическата дейност. Все пак АССГ приема, че това не е доказано по безспорен и категоричен начин. Дори да не е имало наличие на административен персонал и типичен оборудван офис, всичко е в реда на нещата, смятат съдиите на първа инстанция, а и бившият управител свидетелства, че дружеството не е имало собствен офис.

Другият голям спор е свързан с МЦСПОС "Алфа-Метал" ЕООД – "Марел 99" плаща 44 459 лева по три фактури на това дружество за обучение на 28 лица за професия "охранител", специалност "оператор лична охрана". НАП не отрича този факт, но казва, че към момента на договорите само две от 28-те лица работят при "Марел 99", няма данни след обучението да са сключени трудови договори с "Марел 99", а към момента на обучението "Марел 99" още не притежава лиценз за "лична охрана" по Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Съдът категорично не се съгласява – според него може такива договори да се сключват между работодател и лица, които още не работят при този работодател, затова са валидни и реални.

Снимка: БГНЕС

Още: "Хората, сложили GPS заглушителя, са имали причина да се притесняват": Журналист с подозрения за откритата техника

Третият важен елемент, който е и в основата на разгарящия се публичен дебат за открития заглушител, е свързан със спор за 19 800 лева данъчен кредит – "Марел 99" е упражнила право на приспадане на ДДС по фактура от 2022 г., издадена от "Самел-90" АД, за авансово плащане за изработка на мобилно предавателно устройство модел SVJ-500. Плащането е извършено по банков път на 24.11.2022 г. Договорената цена е 198 000 лв. без ДДС, като 50% е авансово плащане, а останалите 50% се дават след приемо-предавателен протокол. Включени са доставка, монтаж и обучение на двама оператори. По договор "Марел 99" трябва да осигури автомобил с допълнителен DC алтернатор 24V, минимум 200A.

В случая НАП приема, че доставката не е доказана. Цитирано е, че първоначалният договор е без номер, дата и подпис, ревизиращите са видели разминаване и в техническата спецификация, а също така липсвала достатъчна "определеност на доставката и предвидимост на сделката". Към момента на авансовото плащане автомобилът, в който впоследствие е монтирано устройството, не е бил собственост на "Марел 99", твърди НАП.

Съдът обаче приема, че има достатъчно доказателства за реалното изпълнение, защото има счетоводни документи, реално плащане на аванса, последващо плащане, договор, приемо-предавателен протокол и приложения, доказателства за монтаж и за проведено обучение, снимки. Освен това автомобилът, на който е било монтирано устройството, е бил ползван под наем, а на 1 август 2023 г. "Марел 99" става негов собственик, посочва съдът.

Така АССГ подчертава, че доставката на т.нар. заглушител е реално осъществена. Стига ли обаче тази информация до ДАНС и прави ли изобщо опит ДАНС да се запознае с детайлите по делото, остава неясно. Всичко на този етап остава единствено в сферата на данъчните спорове, а не се отнася директно към националната сигурност. В крайна сметка НАП губи делото на първа инстанция заради материалната незаконосъобразност и необоснованост на направените данъчни изводи.

Още: Само GPS сигналът е бил заглушен: Бивш председател на КРС обясни как действат заглушителите

Сагата стига до ВАС и следва обрат

НАП обаче обжалва отменения ревизионен акт пред Върховния административен съд (ВАС). Осмо отделение на ВАС приема възражението за процесуално допустимо. На 16 юни 2025 г. ВАС изцяло отменя решението на АССГ и възстановява действието на ревизионния акт на НАП. Решението е окончателно и е подписано от председателя на състава Бисерка Цанева и от съдия Мирослав Мирчев, а съдия Александър Митрев е изразил особено мнение. ВАС оставя в сила всички установени данъчни задължения по ЗКПО и ЗДДС и осъжда "Марел 99" да заплати на НАП 5753,58 лв. разноски за всички инстанции.

За разлика от решението на първа инстанция, ВАС не прави отделен подробен анализ на договора със "Самел-90" АД, свързан с устройството SVJ-500. Основните мотиви на съда са концентрирани върху доказателствената тежест и общата липса на доказаност на спорните доставки и разходи. ВАС приема, че в случая правото на данъчен кредит възниква само при реално получена доставка и че не е достатъчно да има фактура. Необходимо е пълно доказване на реалното изпълнение, посочва съдебният състав. ВАС не казва конкретно, че доставката не е извършена, но посочва, че "ревизираното дружество не се е справило с доказателствената тежест в процеса" относно предпоставките за признаване на данъчния кредит. Тази доказателствена тежест пада изцяло върху лицето, което претендира данъчния кредит, казват от съда.

В крайна сметка, над една година по-късно, се оказа, че такъв заглушител реално е имало, но няма данни дали ДАНС е знаела или работела по това, макар информацията да е достигнала и до структура в изпълнителната власт (НАП), и до най-висшия съд по такъв тип дела.

Още: "Няма риск за летището": Транспортният министър с коментар за GPS заглушителя