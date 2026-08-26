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В рамките на дни: Тотнъм взе втори ненужен в Сити, „шпорите“ плащат 60 милиона паунда за египтския национал

26 август 2026, 15:20 часа 603 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В рамките на дни: Тотнъм взе втори ненужен в Сити, „шпорите“ плащат 60 милиона паунда за египтския национал

Тотнъм се споразумя за дългосрочен договор под наем с Манчестър Сити за нападателя Омар Мармуш със задължението да го откупи за 60 милиона британски лири през следващата година. Според Press Association, египетският национал ще премине медицински прегледи в лондонския клуб, след което трансферът ще бъде финализиран.

Наскоро лондончани привлякоха Савиньо

Това ще бъде второ ново попълнение за Тотнъм от Сити в рамките на няколко дни, след като „шпорите“ наскоро подписаха с бразилското крило Савиньо за 75 милиона британски лири.

27-годишният Мармуш отбеляза 16 гола в 62 мача за Манчестър Сити след пристигането си от Айнтрахт Франкфурт през януари 2025-та, но трябваше да се задоволи предимно с ролята на резерва на Ерлинг Холанд.

Той остана резерва и в първия мач на Сити за сезона във Висшата лига в неделя срещу Борнемут, а последното му участие за „гражданите“ беше в двубоя за трофея Къмюнити Шийлд седмица по-рано.

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Манчестър Сити Тотнъм Египет отбор Омар Мармуш
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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