В рамките на дни: Тотнъм взе втори ненужен в Сити, „шпорите“ плащат 60 милиона паунда за египтския национал

Тотнъм се споразумя за дългосрочен договор под наем с Манчестър Сити за нападателя Омар Мармуш със задължението да го откупи за 60 милиона британски лири през следващата година. Според Press Association, египетският национал ще премине медицински прегледи в лондонския клуб, след което трансферът ще бъде финализиран.

Наскоро лондончани привлякоха Савиньо

🚨 Omar Marmoush granted permission to take Tottenham Hotspur medical after saying goodbyes at Manchester City today. 27yo joins #MCFC on loan with #THFC buy obligation for £50m + £10m (£5m guaranteed) - 4+1yr contract & no Frankfurt sell-on @TheAthleticFC https://t.co/RRHohysvyG — David Ornstein (@David_Ornstein) August 26, 2026

Това ще бъде второ ново попълнение за Тотнъм от Сити в рамките на няколко дни, след като „шпорите“ наскоро подписаха с бразилското крило Савиньо за 75 милиона британски лири.

27-годишният Мармуш отбеляза 16 гола в 62 мача за Манчестър Сити след пристигането си от Айнтрахт Франкфурт през януари 2025-та, но трябваше да се задоволи предимно с ролята на резерва на Ерлинг Холанд.

Той остана резерва и в първия мач на Сити за сезона във Висшата лига в неделя срещу Борнемут, а последното му участие за „гражданите“ беше в двубоя за трофея Къмюнити Шийлд седмица по-рано.

ОЩЕ: Официално: Тотнъм обяви крило от Ман Сити с озадачаваща статистика