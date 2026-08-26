Как да бъдем по-отговорни към животните: Kaufland застава зад каузата „Сканирай лапата“

Колко пъти сте виждали животно в беда на улицата и сте се питали: „Към кого точно да се обърна?“. По повод Световния ден на кучето Kaufland България напомня, че грижата за животните започва с информираност, превенция и лична отговорност. Точно заради това ритейлърът застава зад „Сканирай лапата“ - национална информационна кампания, която насочва вниманието към отговорното отношение към животните и дава конкретни насоки за действие както на стопаните, така и на гражданите.

Знакът на „Сканирай лапата“ може да бъде намерен на различни локации из страната, включително и във филиалите на Kaufland.

При сканиране с телефон, кодът отвежда към онлайн платформа с ясни указания и практични стъпки, които включват:

● Как да реагирате правилно, ако станете свидетели на животно в риск.

● Към коя институция или компетентен орган да се обърнете.

● Какви са правата и отговорностите, свързани с отглеждането на домашни животни, както и предвидените от закона санкции.

● Конкретна и проверена информация за реакция според населеното място, в което се намирате, чрез интерактивна карта на общините в България.

„Сканирай лапата“ има за цел да превърне информацията в действие и да покаже, че всеки може да бъде част от промяната. Лапата е универсален символ на връзката между хората и животните, а QR кодът в нея дава достъп до знание, което може да бъде използвано в конкретна ситуация.

Зад инициативата стои организацията Stray Angels Bulgaria, която вече близо 10 години помага на изоставени, болни и пострадали животни. Целта е знакът с лапата да се превърне в разпознаваем знак за гражданите и да покаже, че проблемът има решение, когато знаем как да подходим. Защото най-доброто спасяване е онова, което никога не се е наложило.

Грижа, която се измерва в тонове

Подкрепата за „Сканирай лапата“ надгражда действията на Kaufland в подкрепа на четириногите. За последната година и половина компанията е дарила 18 тона кучешка храна за столичните общински приюти.

Всеки месец по 1 тон храна от марката K-Carinura (със високо съдържание на месо и без изкуствени оцветители, соя или добавена захар) подпомага ежедневната грижа за над 1300 кучета в четирите приюта на ОП „Екоравновесие“ – в с. Богров, кв. „Сеславци“, кв. „Слатина“ и ветеринарната клиника „Връбница“.

Промяната в отношението към животните започва с информация и лична отговорност, а с кампанията „Сканирай лапата“ реакцията вече е на един клик разстояние.