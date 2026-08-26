Официално: Семейство от Ловешко е с антракс, властите са на крак

В с. Стефаново в Ловешко семейство се е заразило с антракс. Това се доказа, след като втората лабораторна проба за антракс е положителна, съобщава NOVA. Случаят вдигна на крак здравните и ветеринарните власти в региона. Още в неделя бяха констатирани медицински случаи със съмнения за заразяване, но първата проба, която е била взета, е отчетена като отрицателна. Второто специализирано изследване категорично е потвърдило наличието на опасната бактерия. Инфекцията е засегнала семейство, консумирало заразено домашно месо.

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Очаква се днес следобед да се състоиизвънредна Епизоотична комисия към областния управител на Ловеч. На заседанието предстои да бъдат набелязани спешни мерки за ограничаване и ликвидиране на потенциално смъртоносното заболяване. Предстои решение на комисията дали в село Стефаново ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове (КПП) и какъв ще бъде обхватът на действията по установяване и поставяне под наблюдение на всички контактни лица.

Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. При естествени условия боледуват всички тревопасни и всеядни животни и хищници. Най-чувствителни са козите, овцете и елените, след това говедата, биволите, камилите и конете.

БАБХ с официално потвърждение

Източник: БАБХ

Проверката е започнала след получена на 24 август информация за приети в лечебно заведение пациенти със съмнение за заболяването. Установено е, че те са съпрузи и животновъди, собственици на два регистрирани животновъдни обекта в с. Стефаново – единият за отглеждане на говеда, а другият - за овце. Изяснено е, че собственикът на стопанството с говедата е забелязал признаци на заболяване при едно от животните, след което е предприел умъртвяването и разфасоването му. Месото е съхранявано във фризер, откъдето впоследствие са взети проби за лабораторно изследване.

Още при възникване на съмнението служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Ловеч са поставили стопанството под възбрана, като са предприети действия по дезинфекция на обекта, мястото на разфасоване и пасищата, използвани от животните. Съхраняваното във фризера месо е възбранено. Извършени са клинични прегледи и термометриране на говедата и овцете в двата обекта, като не са установени отклонения в телесната температура, а животните са във видимо добро общо състояние.

Въз основа на лабораторно потвърдения резултат със заповед на изпълнителния директор на БАБХ е разпоредено организирането на ваксинация на възприемчивите животни и инвентаризация на животновъдните обекти в с. Стефаново. Движението на животни към местата за паша и водопой е забранено до приключване на карантинния период след ваксинацията с цел ограничаване на разпространението на заболяването. Екипи на БАБХ извършват всекидневно наблюдение на животните в засегнатия район.

БАБХ напомня на животновъдите, че при съмнение за заболяване следва незабавно да уведомят ветеринарния лекар на стопанството, който трябва да сигнализира областния ветеринарен инспектор, предава БГНЕС.