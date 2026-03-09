Любопитно:

Оттичайте водата в хотелите: Първи случай на легионерска болест у нас

09 март 2026, 11:08 часа 379 прочитания 0 коментара
Оттичайте водата в хотелите: Първи случай на легионерска болест у нас

Преди дни бе регистриран първият случай на легионерска болест в България за 2026 г., съобщи епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев.

Legionella pneumophila се развива в протозои, които живеят във водопроводната система на сградите.

"Когато топлата вода не е достатъчно гореща, за да убива микробите, а студената не е много студена и е с температура над 22-23 градуса, във водната система на сградите обикновено се развиват тези микроорганизми. Ако водата във водопровода не се използва често, те се намножават. Когато няколко дни не се ползва вода и пуснем душа, се създава инфекциозен аерозол, който вдишваме и се разболяваме", обясни проф. Кантарджиев.

Още: Проверяват на хотела, в който са били мъжете, починали от легионела

Той уточни, че заболяването е било особено актуално у нас преди около 10 години.

Мерки срещу заразата

По думите му обикновено на година у нас се докладват до 5 случая.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Но то е много по-често и по-тежко. Затова лекарите трябва да мислят за това заболяване, особено когато човекът, който се е разболял, известно време не си е бил вкъщи", добави Кантарджиев, цитиран от Фокус.

Още: Заглавия в британската преса, плашат туристите. Опасна ли е легионерската болест?

Доказването на заболяването обикновено се прави с изследване на специфичен антиген в урината или с PCR тест, който регистрира ДНК на причинителя. За лечение се използват специфични антибиотици, които проникват вътре в клетките, обясни проф. Кантарджиев.

"Съветвам всички, които ползват хотели, където е възможно във водната инсталация да има такива намножени микроби, да пускат водата в банята за няколко минути, задължително вентилацията и без да дишат. Така рискът да се заразят от легионела с ареозол от душа, когато се къпят, намалява повече от стократно", обясни проф. Кантарджиев.

За грипната вълна

По отношение на грипната вълна експертът отбеляза, че в момента грипът се среща по-рядко от другите вирусни инфекции, свързани с гърлобол, хрема, температура и общо неразположение. Най-често срещаната инфекция е респираторно-синцитиалният вирус, който е най-опасен за децата до 1-годишна възраст, особено за недоносените.

Кантарджиев коментира, че грипът в България е настъпил по-късно от обичайното през отминалия вече сезон, а заболяемостта е била по-ниска в сравнение с предходни години. Причините са по-топлото време, засиленият интерес към ваксинация срещу заболяването и навременното лечение с противогрипни препарати.

"Тази година грипната епидемия у нас беше много интересна, различаваше се доста от това, което се наблюдаваше в Западна Европа. Разви се по-бавно, така че пикът, който беше в началото на февруари, позакъсня и случаите бяха много по-малко. Следващите седмици имаше плавно намаляване", заяви той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Тодор Кантарджиев Проф. Тодор Кантарджиев легионерска болест
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес