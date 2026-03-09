Войната в Украйна:

Наздраве: Продават на търг над 135 хилади литра ничий алкохол

09 март 2026, 12:14 часа 364 прочитания 0 коментара
Териториална дирекция Митница София продава на търг с тайно наддаване над 135 426 литра алкохол и алкохолни продукти, изоставени или отнети в полза на държавата

За участие в търга се допускат само лица – лицензирани складодържатели, получили лиценз за управление на данъчен склад и при внесен депозит от 10% от началната тръжна цена.

Митническата администрация продава акцизните стоки с цел преработка. Стоките са иззети в периода 2011-2020 г. и всички производства по тях са приключили, включително има влезли в сила съдебни решения.  

Продажбата се извършва съгласно Закона за акцизните и данъчните складове (ЗАДС).

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
