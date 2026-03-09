Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Срам и обида: Администрацията за увеличението от 5%

09 март 2026, 9:24 часа 527 прочитания 1 коментар
Увеличението от 5% на заплатите е срамно и обидно. Това заяви Кремена Атанасова - председател на Синдиката на административните служители "Подкрепа", който днес отбелязва своята 35-а годишнина.

Тя допълни, че не е оптимист, че в скоро време ще има редовен бюджет, въпреки, че по думите й е безкрайно нужно такъв да се приеме.

административните структури, които членуват при нас, увеличението вече е факт. Не знам дали да го нарека увеличение или индексация, защото тези 5% не представляват реален ръст на доходите на хората. Всички пазаруваме, знаем какви са цените в магазините и полученото увеличение в рамките на 40 - 50 евро на месец на човек е не просто недостатъчно, а срамно и обидно. Не сме във възторг от новината, че това ще се запази. То няма и механизъм, по който да не се получи това увеличение занапред, защото веднъж вдигнати заплатите, няма как да бъдат намалени без съгласието на работниците и служителите", коментира тя.

Според нея било изключително грешно решението да няма редовен бюджет за държавата и да се намираме в ситуация на несигурност и нестабилност.

Напрежение сред чиновниците

Атанасова смята, че има напрежение сред работещите в държавната администрация. Според нея то е провокирано не само от ниските възнаграждения и грешните решения, а и от лошите битови условия на труд.

"Напрежението е плод на несигурност, на липса на предвидимост, на постоянните смени на правителства. Това се отразява изключително негативно на административните структури, които всъщност са подчинени на Министерски съвет и на Народното събрание. Това няма как да не рефлектира и върху хората, и върху услугите, които те предлагат, защото в крайна сметка ролята на държавната администрация е да се грижи за обществото и да изпълнява национални политики. Уви, такива политики през последните няколко години откровено липсват", категорична бе Атанасова.

По думите й в редица структури като Агенцията по заетостта, Социално подпомагане, Инспекцията по труда, Статистиката, НОИ, Здравната каса, Агенцията по вписванията, Кадастъра, общините, средните брутни заплати на експертните длъжности са около 900 - 1000 евро.

Исканията ще ескалират

Тя напомни, че миналата година са поискали 20% увеличение, които да се разпределят процентно сред служителите.

"След като при поискани 20%, а хората са получили 5%, смятам, че следващите искания за увеличение ще бъдат дори по-сериозни. Като нищо хората да поискат увеличение в рамките на 30%", прогнозира Атанасова, цитирана от БНР.

Тя е категорична, че държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация са ощетени от факта, че не получават допълнително възнаграждение за своя опит и стаж.

"Надяваме се наистина да има някаква предвидимост и някакво спокойствие след изборите, за да можем наистина да проведем този важен разговор и да се пристъпи към нормативни промени, от които има нужда. Това няма да утежни и толкова много бюджета, а ще струва може би около 100 млн. евро. Ефектът обаче от тези пари ще бъде изключително положителен", уточни Кремена Атанасова.

Тя е на мнение, че демонизирането на държавната администрация трябва да спре. Това е пагубно за всички нас като общество, обясни тя.

"Държавните служители са ощетени в много отношения и техният дълг да служат на държавата е често пъти водещото при тях, за да продължат да работят тази работа. Държавните служители не получават бонуси, ако получат допълнително възнаграждение за постигнати резултати на тримесечие, то често пъти е в рамките на стотина евро за 3 месеца, което под никаква форма не може да се нарече тлъст бонус", коментира Атанасова.

