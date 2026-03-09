"Купуване на гласове, клиентелски мрежи и дезинформация": Международен доклад за изборите у нас

Доклад на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ODIHR) предупреждава за редица структурни проблеми в изборната среда в България преди предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април 2026 г. Сред основните рискове, посочени от международните експерти, са съмненията за купуване на гласове и натиск върху избиратели, политизация на изборната администрация и недостатъчен контрол върху онлайн предизборната кампания.

Докладът е разпространен и от Антикорупционния фонд, който обръща внимание на изводите на международните експерти. Според организацията широкият международен мониторинг е важен фактор за повишаване на прозрачността и доверието в изборния процес.

"Наличието на сериозна международна наблюдателска мисия е важно условие за повишаване на общественото доверие, но отговорността за гарантиране на честни избори остава преди всичко на българските институции", казва д-р Марио Русинов, анализатор в Антикорупционния фонд.

Докладът

Докладът отбелязва, че макар законодателството да осигурява общо взето адекватна рамка за провеждане на избори, в него остават редица пропуски и противоречия. Според събеседници на мисията част от последните законодателни промени са били ограничени и фрагментарни и не представляват цялостна реформа на изборните правила. В същото време редица препоръки на ODIHR от предишни наблюдателни мисии все още не са изпълнени.

Сред най-често посочваните притеснения са въпросите около безпристрастността и прозрачността на изборната администрация. В доклада се посочва, че представители на политически партии и граждански организации са изразили съмнения относно начина, по който се вземат решения в Централната избирателна комисия, както и опасения от политизация на процеса.

Допълнително внимание е обърнато на работата на по-ниските нива на изборната администрация. Според редица събеседници честата подмяна на членове на секционните комисии непосредствено преди изборите, без необходимото обучение, създава риск от грешки при попълването на протоколите и обработката на резултатите. В доклада се споменават и сигнали за възможна намеса на местни власти в работата на секционни комисии, особено в по-малки общини и населени места.

ODIHR посочва, че дългогодишните проблеми с купуването на гласове и т.нар. "контролиран вот" продължават да пораждат сериозни опасения, особено в икономически уязвими общности. Наблюдателите отбелязват и съществуването на устойчиви клиентелистки мрежи на местно ниво, които могат да оказват влияние върху изборния процес.

В доклада се обръща внимание и на рисковете, свързани с дигиталната среда. Онлайн предизборната кампания на практика остава извън регулация, тъй като социалните мрежи не се разглеждат като медийни доставчици по смисъла на изборното законодателство. Според събеседници на мисията това създава условия за разпространение на дезинформация, изкуствено усилване на съдържание и непрозрачни форми на политическа реклама.

Отбелязани са и проблеми, свързани с използването на технологии в изборния процес. Въпреки че законът изисква видеозаснемане на ключови етапи от изборния ден в секциите, при предишни избори са установени случаи, в които записите не са били направени или са били непълни, а санкции за подобни нарушения не са ясно регламентирани.

На този фон ODIHR препоръчва разгръщането на пълномащабна мисия за наблюдение на изборите. Тя ще включва екип от анализатори, 16 дългосрочни наблюдатели в страната и около 200 краткосрочни наблюдатели за изборния ден. Мисията ще наблюдава предизборната кампания, медийната среда и онлайн пространството, както и готовността на институциите да реагират на дезинформация и потенциална намеса в изборния процес.