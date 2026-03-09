Сметната палата съкрати с 18% администрацията на закритата антикорупционна комисия

След като част от функциите на закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК) бяха прехвърлени към Сметната палата, общата администрация на комисията се свива с близо 18%. Промяната произтича от измененията в Закона за Сметната палата, които влязоха в сила на 14 февруари 2026 г.

В рамките на преструктурирането председателят на Сметната палата Димитър Главчев е предложил да бъдат закрити 14 щатни позиции от общата администрация на бившата комисия. В резултат броят на длъжностите, които се прехвърлят към администрацията на Сметната палата, намалява от първоначално предвидените 79 на 65. Още: Депутатите освободиха председателя на закритата антикорупционна комисия

Съкратените

Сред съкратените попадат и ръководни длъжности. Закриват се три щатни бройки - на председателя и на двамата членове на комисията, които преди законовите промени са заемали изборни позиции. Освен тях отпадат и още 11 свободни щатни места, които не са били заети и дублират сходни позиции в структурата на Сметната палата.

Решението е част от по-широк процес на административни промени, започнал през 2025 г. Тогава, по инициатива на председателя Димитър Главчев, съставът на администрацията в Сметната палата беше съкратен с около 10%. Целта на предприетите мерки е по-ефективно управление на публичните средства и обновяване на кадровата политика на институцията.

Паралелно с това Сметната палата работи за разширяване на своя одиторски капацитет, като поставя акцент върху привличането на млади специалисти. В периода между 1 януари 2025 г. и 5 март 2026 г. институцията е обявила 25 конкурсни процедури за общо 187 свободни щатни позиции. До момента са класирани 48 кандидати, от които 31 вече са назначени. Още: Заради закриването на Антикорупционната комисия: ЕК си връща 143 милиона евро, общо загубихме 400 милиона

В момента се провеждат и още седем конкурсни процедури за попълване на нови 53 свободни щатни места, чрез които Сметната палата продължава да обновява и укрепва своя експертен потенциал.