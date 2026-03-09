Войната в Украйна:

Разваля ли се брашното? Ето как да разберете дали все още е годно!

09 март 2026, 7:55 часа 0 коментара
Разваля ли се брашното? Ето как да разберете дали все още е годно!

Съдържание:

Не е необичайно да почиствате килера си и да откриете пакет с брашно, за който сте забравили, че имате. Бърз поглед към опаковката показва дата, която за съжаление вече е изтекла. Използвате ли я въпреки това или я изхвърляте? Разваля ли се брашното и безопасно ли е да се използва, ако е с изтекъл срок на годност?

Какво означава датата на опаковката

Брашното напуска мелницата и обикновено, когато стигне до рафта на магазина, е подпечатано с дата на годност от около година. Производителите определят различни дати за „годно до“ и „най-добър до“, за да кажат на потребителите оптималното време за вкус и характеристики на брашното; това не са крайни срокове за безопасност на храните. Датите на годност са времеви печати, насочени към търговеца на дребно да спре да изкарва и предлага продуктите. Това, което е вероятно да намерите върху брашното, са дати на годност, а не дати на изтичане. Така че датата е индикация за възраст, а не указание за изхвърляне на опасна храна.

Още: Кога да добавяме брашно в зимните супи, за да не станат на бучки

Как се съхранява брашното е важно

Дали брашното ще издържи толкова дълго, колкото е посочено, или по-дълго, зависи изцяло от условията, при които се съхранява. Брашното е продукт с дълготрайна годност, но как и къде се съхранява, влияе върху качеството му.

Брашната, съхранявани плътно опаковани в хладилника или фризера, ще запазят качеството си много по-дълго, отколкото в наполовина напълнен стъклен контейнер на слънчев кухненски плот.

Когато индустрията дава на брашното дата на годност, те предполагат, че ще съхранявате брашното правилно. „Да не е на влажно, но не и на супер сухо и в най-добрия вариант - на тъмно място.

Още: Как брашното помага за борба с вредителите в градината?

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Безопасност на пшеничното брашно

Пшеничното брашно като цяло е безопасно. При брашното рисковете са от наличието на хранителни насекоми, тъй като яйцата се съдържат в голямо количество зърнени култури. Имало е някои огнища на хранителни инфекции, включващи брашно, като например салмонела, но те са се дължали на замърсени продукти. Така че продължителността на съхранение не е част от риска. Като цяло, става въпрос повече за качеството, отколкото за безопасността

Как можете да разберете дали брашното ви е гранясало?

Още: В топлото време: Следете внимателно срока на годност и състоянието на храните

Носът ви знае! Гранясалостта се получава, когато естествено срещащите се мазнини в брашното се окисляват, подобно на това как зехтинът може да се развали. Ако усещате миризма на мухъл, странна нотка, значи е време да си купите нов продукт. Миризмата на гранясало брашно наподобява нещо кисело, мухлясало, понякога миризма на оборски двор и в редки случаи на разтворител, химикал или боя. Така че помирисването на брашното е добър начин да проверите качеството му – и ако се съмнявате, изхвърлете го!

5 предмета от домакинството, които имат срок на годност, а вероятно не знаете

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елица Христова
Елица Христова Отговорен редактор
Брашно Срок на годност
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес