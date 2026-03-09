Катастрофа с жертва край Сандански

Мъж е загинал при катастрофа на пътя между селата Враня и Катунци в община Сандански, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград. Малко след 12:00 часа на пътя между с. Враня и с. Катунци, мотоциклет „Хонда“, управляван от 44-годишен чужд гражданин, се е движил с несъобразена с пътните условия скорост. Мотоциклетът е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в товарен автомобил „Нисан“, управляван от 23-годишен мъж от с. Мосомище.

По време на транспортиране към МБАЛ-Сандански мотоциклетистът е починал. Шофьорът на товарния автомобил е получил натъртване на коляното. Направените му проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества са отчели отрицателен резултат.

БТА припомня, че при катастрофа на 18 февруари около 14:40 часа пострадаха четирима души, сред които две деца. Пътнотранспортното произшествие е станала на пътя между Хаджидимово и Блатска, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Благоевград.

