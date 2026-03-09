Бунтът на женския футболен отбор на Иран: "Предателство", заплахи и страх

Иранският национален отбор по футбол за жени изпя химна си преди финалния мач за Купата на Азия срещу Филипините в неделя, шест дни след като решението им да мълчат по време на изпълнението химна им донесе етикета "предатели във време на война" по държавната телевизия в родината им.

След отказа да изпълнят химна възникнаха подозрения за сигурността на иранския национален отбор

Иранките, чиято ситуация се превърна в кауза сред активистите за правата на човека, няма да участват повече в турнира след загубата с 2:0 от Филипините на стадион "Голд Коуст" в щата Куинсланд. Треньорът на Иран Марзие Джафари заяви на пресконференцията след мача, че отборът е нетърпелив да се върне у дома.

"Много нетърпеливо очакваме да се върнем. Лично аз бих искала да се върна в страната си възможно най-скоро и да бъда с моите сънародници и семейство", каза тя пред репортерите.

Някои фенове, които развяваха иранското знаме отпреди Иранската революция и освиркваха националния химн на стадиона, се опитаха да попречат на треньора на отбора да напусне стадиона, скандирайки "Спасете момичетата ни!" .

Реза Пахлави, активист от опозицията, живеещ в САЩ, и син на иранския шах, който беше свален от власт по време на революцията през 1979 г., призова австралийското правителство да гарантира безопасността на отбора "и да им окаже всякаква необходима подкрепа".

"Членовете на иранския национален отбор по футбол за жени са под значителен натиск и продължаваща заплаха от страна на Ислямската република", написа той в социалната мрежа X.

"В резултат на смелия си акт на гражданско неподчинение, като отказаха да пеят националния химн на сегашния режим, те се изправят пред тежки последствия, ако се върнат в Иран."

Кампанията на отбора в Австралия започна миналия уикенд, точно когато САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу родината им, убивайки върховния лидер на Ислямската република Али Хаменеи. Играчите отказаха да пеят химна преди загубата си от Южна Корея в първия си мач от турнира на 2 март, решение, което според коментатор от Ислямската република Иран показва липса на патриотизъм и е "върхът на позора".

Те изпяха химна преди втората си загуба срещу домакините в четвъртък, което предизвика опасения сред австралийските активисти за правата на човека, че са били принудени от правителствени служители. Петиция, стартирана в петък на уебсайта Change.org, призоваваща Австралия да даде убежище на отбора, събра над 51 000 подписа в неделя. Петицията призоваваше министъра на вътрешните работи Тони Бърк да гарантира, че отборът няма да напусне Австралия, "докато остават основателни опасения за тяхната безопасност".

Бърк отказа да коментира петицията чрез свой говорител. Външният министър Пени Уонг заяви в телевизионно изявление, че не иска да "се впуска в коментари за иранския женски отбор". "Очевидно това е режим, за който знаем, че жестоко репресира своя народ", каза тя.

Дори авторката на поредицата "Хари Потър" Дж. К. Роулинг прикани властите да предприемат необхидимите мерки за защита на футболистките.

Синдикатът на футболистите FIFPRO преди това призова Азиатската футболна конфедерация (AFC) и ФИФА да спазват своите задължения в областта на правата на човека и да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират безопасността на иранския отбор след излъчването.

