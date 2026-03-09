Българският лъв Никола Цолов: Най-накрая успях да преодолея прокобата „Австралия“

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов направи любопитно изказване пред медиите, след като успя да спечели основното състезание на пистата „Албърт Парк“ в Австралия. Както е известно, родният талант се представи феноменално по време на надпреварата и заслужено финишира на първо място. По този начин Българският лъв, както всички наричат Цолов, поведе във временното класиране.

Цолов сподели пред медиите, че не е фен на пистата в Австралия и най-накрая е успял да преодолее прокобата, която явно му пречеше да запише силен резултат в състезанието. Той също така сподели, че целта му през този сезон е да се представя постоянно, тъй като именно това е ключът към успеха във Формула 2.

„Целта ми е да съм по-постоянен“

„Да, много се гордея. Мисля за това и влизайки в сезона, не се съмнявах, че този момент ще дойде, но е страхотно най-накрая да го осъществя и то още в първия кръг. Това не съм си го представял. Казвал съм и преди, че Австралия не ми е била приятна, да речем, въпреки че е една от любимите ми страни, но най-накрая успях да преодолея тази прокоба или каквото е там“.

„Едно нещо е сигурно, не мислех, че ще водя в шампионата след първия кръг. По-скоро исках да напредвам през годината, но е добре да поема лидерството, защото сега мога просто да се фокусирам върху постоянни резултати и да остана спокоен в състезанията. Нямам никого, когото да догонвам пред мен“.

„Очевидно шампионатът ще върви нагоре и надолу. Това е нормално, но колкото по-постоянен си, поглеждайки към миналата година, толкова по-добре ще се представиш, така че това ще бъде моята цел“, заяви Никола Цолов.

