"Тайната на музиката" на Александър Чобанов получи подкрепа от германския филмов фонд Nordmedia

След селекцията си на един от значимите европейски фестивали за детско кино Young Horizons Industry през 2024 година, игралният филмов проект "Тайната на музиката" – режисьорският дебют на българския сценарист и драматург Александър Чобанов – получи финансиране за развитие от германския регионален филмов фонд Nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen.

Проектът се разработва като международна копродукция между българската компания Overlock Entertainment и германската продуцентска компания RAAV Films, с продуценти Wolf-Peter Arand и Juliane Block. Финансирането от Nordmedia е предназначено за по-нататъшното развитие на сценария и подготовката на проекта за международна копродукция и бъдещо производство.

"Тайната на музиката" е музикален игрален филм за деца и семейна публика, създаден по едноименния сценичен мюзикъл на Александър Чобанов, който вече се радва на успешни представления пред млада публика.

Проектът продължава да се развива с фокус върху създаването на съвременно европейско детско кино, което съчетава музика, приключение и универсални теми за принадлежност, семейство и силата на изкуството.