Намери се кой да блокира заема на ЕС за Украйна, ако Орбан загуби изборите в Унгария

Унгарският премиер Виктор Орбан засега блокира заема за 90 милиарда евро на Европейския съюз за Украйна, макар страната му да не участва в отпускането на средства заедно със Словакия и Чехия. Парите са от изключителна важност за Киев, защото ако няма транш до април месец, могат да последват сериозни финансови сътресения, които да блокират държавата. Още повече, че голяма част от средствата ще се използват за защита срещу продължаващата руска агресия.

Дори обаче Орбан да загуби парламентарните избори през април и да сдаде властта на проевропейската партия "Тиса" на основния му опонент Петер Мадяр, вече има заявка кой в ЕС ще блокира заема за Украйна, поддържайки настоящото вето на унгарския министър-председател.

Роберт Фицо се закани на Украйна

Словакия ще „поеме щафетата" и ще блокира средствата на Европейския съюз за Киев при такъв сценарий, заяви словашкият премиер Роберт Фицо във видеообръщение на 8 март.

Причината, поради която Унгария блокира парите, е спреният руски петрол по тръбопровода „Дружба“, който бе поразен от Русия през януари. Вместо това Словакия и Унгария, единствените страни от ЕС, които все още внасят руски суров петрол чрез системата, започнаха ескалираща кампания на натиск срещу Киев, за да си поискат обратно доставките. Те обвиняват Украйна, че нарочно не ги пуска към тях.

В отговор украинският президент Володимир Зеленски дори заплаши Орбан, че ако продължи да блокира заема, лично той ще предаде на Въоръжените сили на Украйна номера му, за да му звъннат военните и да си поговорят с унгарския премиер "на собствения му език"

Фицо заяви, че планира да обсъди темата с тръбопровода „Дружба“ на предстоящата среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 10 март. „Във вторник сутринта ще се срещна с (Фон дер Лайен) в Париж по тази тема и ще ѝ задам един прост въпрос: Колко дълго Европейската комисия ще дава приоритет на интересите на Украйна, която не е членка на ЕС, пред жизненоважните национални проблеми на Словакия и Унгария, които са членки на ЕС?", каза той.

Братислава ще призове Фон дер Лайен да окаже натиск върху украинския президент Володимир Зеленски да разреши посещение на тръбопровода, заяви Фицо, като повтори неотдавнашното си твърдение, че Словакия разполагала с тайни сателитни снимки, които доказват, че тръбопроводът „Дружба" все още функционира

„Основното послание ще бъде, че Словакия е готова да поеме щафетата от Унгария, ако се наложи. Засега военният заем от 90 милиарда евро за Украйна е ефективно блокиран. Но аз не съм наивен. Украинският президент наскоро говори за възобновяване на доставките след месец или месец и половина – тоест след изборите в Унгария, където той разчита на победа на опозицията. Тогава няма да има шанс за петрол от Изтока, освен ако някой друг не поеме щафетата от Унгария", категоричен е Роберт Фицо.

