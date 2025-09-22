Колко струва щастието? Научно изследване разкрива колко пари са ви необходими за комфортен живот

Може ли щастието да се купи? За мнозинството от анкетираните в ново проучване в Америка отговорът е „да“, но на висока цена.

Шест от десет участници в проучване на консултантската фирма Empower смятат, че щастието може да се купи с пари, но за такъв ефект им е необходима заплата от около 284 000 долара годишно , въпреки че средната заплата в Съединените щати е около четири пъти по-малка.

Още: Карл Юнг: Децата носят бремето на неизживения живот на родителите си

Що се отнася до стойността на имуществото , което би било достатъчно за чувство на благополучие и удовлетворение, тя е 1,2 милиона долара , което е много по-голяма сума от средната стойност на американските домакинства, оценена на около 192 000 долара.

Още: 7 фини черти, които правят зрелите хора магнетични

Проучването е проведено в труден период за американската икономика, отчасти поради въздействието на инфлацията, която нараства повече от година, и според проучването 81 процента от анкетираните са признали, че усещат тежестта на покачващите се цени, съобщава CBS News.

Докато средната годишна сума, с която може да се „купи щастие“, е 284 000 долара, милениалите сред анкетираните, тоест членовете на поколението, родено между 1981 и 1996 г., са имали най-големи апетити и средната им желана сума би била повече от половин милион долара.

Empower заявява, че техните стремежи вероятно са причинени от факта, че през по-голямата част от живота им са били изправени пред различни видове икономически кризи, като например Голямата рецесия, точно по времето, когато много от тях са започнали да работят.

Сложете това на входната врата на празника утре, 10 септември, за да привлечете щастие и късмет

Дали парите могат да купят щастие е тема на научни изследвания от десетилетия, а тази година Нобеловата награда за икономика беше присъдена на Даниел Канеман, който в скорошно проучване с колеги от Принстънския университет установи, че непрекъснатата възвръщаемост на инвестиция от половин милион долара годишно може да повлияе на удовлетвореността от живота, но че по-голяма сума не прави голяма разлика във възприятието.

Още: Психолозите са категорични: Животът извън града е препоръчителен по точно определена причина

Въпреки това, за много американци щастието не се постига само чрез голямо богатство, посочва Empower.

Според проучването, 67% от анкетираните са заявили, че биха били по-щастливи, ако могат да плащат всичките си сметки и дългове навреме, а повече от половината, ако нямат дългове и могат да си позволят някои луксозни вещи без притеснения. За 45% най-голямото щастие би било да притежават собствен дом, а седем от десет анкетирани са заявили, че повече пари биха решили повечето от проблемите им.