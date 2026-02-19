Любопитно:

Акция в Стара планина: издирват турист до връх Голям Кадемлия

19 февруари 2026, 9:43 часа 323 прочитания 0 коментара
Турист се издирва в района на Стара планина, връх Голям Кадемлия, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Сигналът е подаден снощи от близък на туриста. Спасителните екипите обаче не са могли да излязат поради лошото време. В момента няколко отряда са на терен, добавиха от ПСС.

Времето в планините

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от ПСС. Времето е слънчево със слаб до умерен вятър по високите части на планините. Температурите са от минус 3-4 градуса до минус 10 градуса. Новата снежна покривка е около 20 см.

По високите открити части, където духа вятър, обаче има опасност от измръзване поради ниските температури.

Висока е опасността от лавини.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
турист Стара планина изгубен човек ПСС
