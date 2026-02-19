"Това прилича на наркотична зависимост“." С тези думи говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи коментира скандала около спирането на нефтопровода "Дружба" и заплахите на Унгария и Словакия, които вчера обявиха, че като ответна мярка прекратяват доставките на дизел за Украйна. Няма технически основания Унгария и Словакия да останат зависими от руския петрол, бе категоричен той докато отговаряше на въпроси на журналисти на 18 февруари.

Унгария и Словакия обвиняват Украйна, че умишлено е спряла транзита на руски петрол през украинския участък на нефтопровода "Дружба". Украйна обаче многократно вече заяви, че това е станало след като масирана руска атака на 27 януари е причинила критични разрушения на инфраструктурата на обекта.

Унгария знае това със сигурност още от първия ден, тя е наясно с причината за спирането на нефтопровода, каза Тихи. Той отбеляза, че е странно защо Будапеща не се обръща по този въпрос към Москва, след като тя е виновникът за случилото се.

"В тази ситуация намираме за странно, че Унгария не е направила никакви изявления, които ясно да приписват обстрела на нефтопровода от страна на Русия - техния любим петролен източник, на който разчитат", каза Георгий Тихи. Той е категоричен, че Украйна остава надеждна транзитна страна и стриктно изпълнява задълженията си по действащите споразумения.

Освен това той припомни и, че на Унгария и Словакия са били предоставени от ЕС изключения от санкциите по отношение на руския петрол, но те са временни. Така че ЕС въсщност е дал време на двете си членки да намерят алтернативен доставчик на петрол. Като алтернатива той, например, посочи тръбопроводът "Адрия", който е напълно функциониращ.

"Няма технически основания тези страни (Унгария и Словакия - бел. ред.) да останат зависими от руския петрол. Но, за съжаление, не виждаме никакви опити да се освободят от зависимостта си от руския петрол... Това прилича на наркотична зависимост", каза Тихи.

