Внимание, шофьори: Свлачище и затворен за камиони проход

19 февруари 2026, 10:06 часа 349 прочитания 0 коментара
Остава в сила и днес ограничението за преминаване на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала, съобщиха от Областното пътно управление. Пътищата в областта са проходими при зимни условия.

В участък от пътя Михалково - Кричим има свлечена земна маса върху асфалта. Движението се извършва двупосочно в едното платно. Екипи на пътноподдържащата фирма работят на място за разчистване на терена.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
свлачище затруднено движение двупосочно движение Проход Превала
