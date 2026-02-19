НАП с важна промяна за издаването на ПИК

От Националната агенция за приходите уведомяват, че има нов режим, свързан с издаването на персонален идентификационен код (ПИК).

Той се отнася до потребители, които имат издаден персонален идентификационен код, но са го забравили или изгубили. Те вече могат да възстановят достъпа си до електронните услуги, достъпни с ПИК, без да е необходимо да подават заявление за издаване на нов.

За целта агенцията предоставя нова услуга за издаване на временен ПИК, като заявяването става устно в офис на НАП.

Още: Внимание! Фалшив имейл от името на НАП "възстановява" 859 лв.

Какво да направите, ако забравите своя ПИК

Временният ПИК служи единствено за възстановяване на достъпа до електронните услуги, предоставени вече на лицето с ПИК. Чрез него лицата могат да променят забравен/изгубен/липсващ ПИК с нов. Други действия с временния ПИК, освен смяна на кода за достъп не могат да бъдат извършвани. Временният ПИК е еднократен и след негова смяна, кодът става неактивен.

Кагото бъде генериран временен ПИК се подписва изготвен от служител на НАП протокол за устно заявяване, а на електронния адрес на заявителя, посочен за кореспонденция във връзка с ползването на електронните услуги достъпни с ПИК, автоматично се изпраща съобщение.

Източник: iStock

Въпросното съобщение съдържа временния ПИК и кратко описание на стъпките за възстановяване на достъпа до услугите с ПИК.

Още: Кабинетът вдигна заплатата на шефа на НАП, ето с колко

След достъпване на портала за електронни услуги на агенцията чрез посочения в съобщението линк следва да се въведе идентификатора на потребителя и временния ПИК.

Когато изпълните тези инструкции, е необходимо да последвате линка от полученото второ съобщение, също автоматично изпратено от НАП, и да го потвърдите в рамките на посочения в имейла срок.