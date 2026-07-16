Спечели билет за най-големия летен фестивал на морето с Kaufland и OLD SPICE

Летният сезон е в разгара си, а с него и плажните партита, затова Kaufland е подготвил специални награди за своите клиенти съвместно с OLD SPICE. До 18 юли включително клиентите на веригата могат да спечелят 10 билета за популярния EXE BEACH FESTIVAL ’26 в Слънчев бряг с пълен достъп за всички 5 дни от фестивала (всеки на стойност 244 € / 477,22 лв.). Допълнително 120 късметлии могат да спечелят 60 шапки OLD SPICE и 60 стилни чантички OLD SPICE.

В промоцията участват всички продукти с марка OLD SPICE. За участие е необходимо да бъде закупен продукт или комбинация от продукти с марка OLD SPICE на стойност минимум 9,99 € (19,54 лв.) в един касов бон от някой от хипермаркети на Kaufland България. Право на участие имат физически лица с навършени 18 години.

След покупката участниците трябва да регистрират касовия си бон, като качат негова снимка в специална секция на сайта на компанията pgonlinepromos.bg. Касовата бележка трябва да бъде запазена в оригинал като доказателство за участие до края на кампанията. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки за целия период, но може да спечели само една награда, независимо от вида ѝ.

Всички клиенти могат да се включат в състезанието само до 18 юли 2026 г. Победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду всички валидни регистрации чрез специализиран софтуер в рамките на 7 работни дни след края на кампанията. Техните инициали и референтни номера ще бъдат публикувани на уебсайта на кампанията до 7 работни дни след тегленето, а печелившите ще бъдат уведомени лично по имейл за последващата процедура по валидация и получаване на наградите. Официалните правила и условия на кампанията са публикувани на сайта pgonlinepromos.bg.