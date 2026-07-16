Сирски реагира на обвиненията на бившия министър на отбраната Федоров

Главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски реагира на обвинението на вече бившия министър на отбраната Михайло Федоров, който го обвини, че "тъче интриги", като му благодари за свършената работа на министерския пост. "Благодаря на Михайло Федоров за работата му като министър на отбраната на Украйна. Пожелавам му да продължи да подкрепя украинския отбор", написа Сирски в страницата си във Facebook днес.

Главнокомандващият обаче не коментира самата ситуация.

"Гордея се, че благодарение на киевската отбранителна операция през 2022 г. успяхме да защитим столицата си. И сега в този град могат да се провеждат брифинги, да се формулират визии и да се вземат решения", написа Сирски.

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Той призова всички да се съсредоточат върху войната и върху ефективната стратегия, която според него вече показва конкретни резултати.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че уволнението на Михайло Федоров се дължи на липсата на ефективна комуникация между Министерството на отбраната и армейското ръководство.

Федоров обвини главнокомандващия Сирски и го обвърза с уволнението си като военен министър на Украйна (ВИДЕО)