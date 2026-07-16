BILLA на ул. Сан Стефано ще бъде изцяло обновена

Клиентите на магазина на ул. „Сан Стефано“ в София ще могат да се възползват от специална отстъпка от 10% във всички останали обекти на веригата в страната за периода на реконструкцията

И през летния сезон BILLA България продължава активно своята програма за модернизация на магазините си в цялата страна. Обектът на веригата на ул. „Сан Стефано“ 22 в София, разположен в търговския център срещу сградата на Българската национална телевизия, ще премине през мащабна реконструкция на стойност над 2 млн. евро. Магазинът ще бъде затворен за преустройство на 3 август 2026 г. и ще посрещне своите клиенти отново през септември с изцяло обновена визия, модерна търговска среда и още повече удобства за пазаруване.

В рамките на реконструкцията ще бъдат внедрени и редица енергоефективни решения, включително ново поколение CO₂ хладилни инсталации, LED осветление и електронни етикети, които ще допринесат както за по-добро клиентско преживяване, така и за намаляване на въглеродния отпечатък.

В знак на благодарност към своите лоялни клиенти BILLA ще предостави специална отстъпка от 10% върху цялата сметка във всички останали магазини на веригата. От нея ще могат да се възползват клиентите, пазарували с BILLA Card в обекта на ул. „Сан Стефано“ в периода от 16 юли до 2 август 2026 г. Отстъпката ще бъде активна автоматично при пазаруване с BILLA Card в друг магазин на веригата по време на периода на реконструкция.*

*На касовите бележки на клиентите, отговарящи на условията, ще бъде отпечатана подробна информация за кампанията. Отстъпката не се прилага за продукти от седмични акции (червени цени), артикули с етикет „Сега в BILLA“, оферти с BILLA Card, лоялни програми, тютюн и тютюневи изделия, храни за кърмачета, както и за други стоки с намалени цени.