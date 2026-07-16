Цените на пшеницата скочиха след ударите на Украйна и Русия по кораби в Черно и Азовско море

Свидетели сме на скок на цените на пшеницата на световните пазари, след като Украйна и Русия днес нанесоха удари с ракети и дронове по кораби в Черно и Азовско море. Украинските въоръжени сили обявиха, че са нанесли удари по най-малко 11 руски кораба, а руското военно министерство заяви, че неговите сили са поразили кораб и моторна лодка на украинските въоръжени сили, докато те са се придвижвали към пристанища в региона на Одеса.

Командващият украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди съобщи в Teлеграм, че сред последните цели са били 5 петролни танкера в Черно и Азовско море, както и един газов танкер, 3 кораба за сухи товари и 2 влекача в Черно море. Той посочи, че общият брой на корабите, поразен от украинските сили през този месец, вече е достигнал 147.

Украинските атаки са принудили Русия, най-големият износител на зърно в света, да ограничи корабоплаването в Азовско море — маршрут, по който се превозва около една четвърт от нейния износ на зърно, съобщи Ройтерс. Корабоплаването остава ограничено и днес.

Две от трите украински пристанища на Черно море тази сутрин работеха нормално, докато пристанището в Черноморск намали значително приема на зърно, съобщи украинската държавна железопътна компания „Укрзализниця“. Компанията уточни, че от началото на юли към пристанищата са били изпратени 901 300 тона зърно, „което е по-малко от миналия месец“.

Вчера цените на пшеницата в Европа скочиха със 7%, след като ескалиращите атаки в Черно море предизвикаха опасения относно ключовите маршрути за износ на зърно. Референтната септемврийска фючърсна сделка за пшеница на базираната в Париж борса „Euronext“ приключи дневната търговия с ръст от 7% до 231,75 евро за метричен тон – цена, която не е наблюдавана от февруари 2025 г. Фючърсите на пшеницата на Чикагската борса скочиха с 5% в сряда, макар че в ранната търговия в четвъртък сутринта те отбелязаха леко понижение.