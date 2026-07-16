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"Разнопосочни, шизофренични сигнали": Божидар Божанов за действията на кабинета по темата Украйна

16 юли 2026, 19:22 часа 394 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Разнопосочни, шизофренични сигнали": Божидар Божанов за действията на кабинета по темата Украйна

Парите за здраве не трябва да изтичат за автомобили, вили, пристанища, заяви съпредседателят на "Да, България!" Божидар Божанов в "Още от деня" по БНТ, където коментира предложенията на ДБ в здравеопазването. "Всички български граждани знаят, че от здравеопазването се краде. Търговете за частните болници са нещо, което предлагаме от години. Всеки да получава уведомление за хоспитализация. Новите елементи са свързани с ограничаване на разходите за лекарства, контрол на складовете за лекарства и ограничаване на злоупотребите с болнични легла. Минали сме през целия спектър от проблеми и източване на Касата и сме направили опит да ги запушим", каза той.

За това дали очакват ПБ да подкрепи предложенията им Божанов заяви: "Ние го предлагаме, а дали те ще го подкрепят, зависи от тях. Важно е тези неща да станат. Този парламент беше конструиран върху очакванията на гражданите за демонтиране на модела. Върху здравеопазването това има най-пряк ефект. Парите за здраве не трябва да изтичат за автомобили, вили, пристанища..."

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Съпредседателя на ДБ коментира и контрола на НЗОК. "Трябва да засилим автоматизирания контрол. В НЗОК има достатъчно данни, които проактивно и автоматично да бъдат използвани за откриване на потенциални нарушения и аномалии. В „Диагноза България“ се вижда какво могат да правят тези технологии. ИИ може да свърши работата почти до последния подпис", каза той.

Божанов коментира и Бюджет 2026 и твърденията за тежко наследство. "Ние не сме управлявали от повече от две години, така че трудно може да се говори за наше наследство. Бюджетът има много дефицити. В него няма никакви реформи. В бюджета на ДОО между първо и второ четене бях предложил нещо дребно – дигитализация на болничните листове. Това беше отхвърлено с аргумента: „Ние ще го направим друг път.“ Липсват каквито и да било реформи, дори малки. Затова няма как този бюджет да получи подкрепа“, категоричен бе съпредседателят на ДБ.

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"Опитът на властта да говори на всички в страната и на всички извън страната няма как да свърши добре. Той дава разнопосочни, шизофренични сигнали. Големият проблем е друг – с тези действия властта се опитва да си осигури русофилския вот за президентските избори. Това не е национално отговорно поведение, а конюнктурно поведение и призоваваме за по-отговорно поведение", заяви той по повод разностранните послания на представителите на кабинета и на самия премиер Румен Радев по повод подкрепата за Украйна.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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