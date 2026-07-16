Църковен празник на 17 юли: Какво задължително се прави и се слага на трапезата за привличане на щастие и късмет

Утре, 17 юли, в православния календар е денят, в който църквата почита паметта на Света Великомъченица Марина. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 17 юли

Света Великомъченица Марина е една от най-почитаните раннохристиянски мъченици, живяла през трети век. Животът ѝ е изпълнен с вяра, страдания и чудеса, а култът към нея е широко разпространен както в Източната, така и в Западната църква.

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След смъртта на майка ѝ, бащата на Марина ѝ подсигурил християнска дойка, която тайно я учила на вярата в Христос. На 12-годишна възраст Марина открито се изповядвала като християнка.

Марина се отличавала с изключителната си красота. Тя била забелязана от римския владетел Олибрий, който ѝ предложил брак, заставяйки я да се отрече от Христос. След като тя категорично отказала, владетелят заповядал момичето да бъде жестоко измъчвано.

По заповед на Оливий, Марина е обезглавена с меч. Според преданието това се е случило около 304 г. Последните ѝ думи са били молитва към Бога за всички, които ще почетат паметта ѝ.

Мощите на великомъченика са били съхранявани в Константинопол до пристигането на кръстоносците през 1204 г.

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Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 17 юли

По знаците на деня предците ни са гадаели за времето в близко бъдеще. Ако има облаци в небето при залез, това означава, че ще стане по-студено. Ако чучулигите летят високо, това означава, че времето ще бъде топло и ясно. Ако има гръмотевици в деня на Света Марина, това означава, че есента ще бъде дълга и дъждовна.

Какво не бива да правите утре? 17 юли се смята за ден, в който трябва да се избягват важни стъпки и грандиозни планове. Народната мъдрост предупреждава: не е време да вземате съдбовни решения, да харчите значителни суми или да разкривате плановете си пред другите – това може да доведе до разочарование или провал. Не се препоръчва също да изпращате сватовници или да се уреждат бракове: денят има неблагоприятна енергия за началото на семейния живот.

Какво можете да направите утре? На Света Марина хората се обръщат към нея с искрени молитви за физическо здраве и семейна хармония. Особено се молят за защита на дома и реколтата от мълнии и пожари, тъй като светицата се смята за мощна покровителка по време на природни бедствия.

Според традицията, 17 юли е денят за почистване и даряване на нежелани вещи на нуждаещите се – вярва се, че колкото повече давате, толкова повече добро ще се върне. На този ден на трапезата се сервират рибни ястия като рибена чорба, за които се смята, че привличат пари и късмет в дома.

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