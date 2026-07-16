Пътищата ни са "бойно поле", нямаме магистрали: Транспортният министър обясни визията си за пътната безопасност

Българските пътища са едно "бойно поле". Нека веднъж завинаги да си признаем, че в България няма магистрали, а скоростни пътища. България няма инфраструктура и мантинелите също не са в най-доброто си състояние. След това нека тръгнем от обучението на младите водачи, за които няма обучение на полигони - в това отношение трябва да се наблегне повече и да се въведат по-строги наказания в първите няколко години, след като шофьорите вземат книжка. Това заяви министърът на транспорта Георги Пеев пред bTV. Още: Шишков с идея срещу катастрофите: Държавата ще ползва камерите на тол системата

Според него безопасността на пътя не е в налагането на глоби.

По думите му трябва да има и единен контрол на пътния трафик. "Много е важно - трябва да бъде започнато от образованието и от семейството, за да няма толерантност към катастрофите на пътя. Глобата е финалът на един процес, а трябва да се работи повече върху превенцията. Трябва да работим предварително да осигурим безопасността, а едва след това да се налагат глоби", поясни транспортният министър своята визия за пътната безопасност.

Кой колко пари получава?

Снимка: БГНЕС

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Той коментира и директорските заплати в държавните дружества в "Български пощи" и БДЖ. "Не може губещите предприятия, в които хората работят в потресаващи условия, членове на Управителния съвет да вземат огромни заплати. Това нещо трябва да спре и настоящето правителство на Румен Радев е взело решителни мерки да направи заплатите такива, че да отговарят на постигнатите резултати. Един човек трябва да взима това, което му се полага от гледна точка на резултатите, които постига", обясни Пеев.

Той увери до края на юли месец заплатите на директорите в държавните дружества ще бъдат приведени в "по-нормален вид". "Нито един човек от управителния съвет на въпросните дружества - на "Български пощи" и на БДЖ, няма да взима повече от президента", закани се транспортният министър.

Според него, когато даден Управителен съвет влиза в сила, той се явява на конкурс и има концепция, така че съответното предприятие да върви добре и хармонично.

И увери още веднъж, че от 1 август ще има нови методики по отношение на изчисляване на заплатите в държавните дружества.

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