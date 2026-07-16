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Кой има имен ден днес, 16 юли 2026 г. Честито!

16 юли 2026, 5:55 часа 757 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Кой има имен ден днес, 16 юли 2026 г. Честито!

На 16 юли 2026 г. имен ден имат празнуват всички, които носят името Юли, Юлиян, Юлия, Юлияна! Честит празник! На този ден православната църква почита Св. мъченици Кирик и Юлита. Тя била отдадена на христовата вяра и живеела в гр. Икония. Мощите на Св. Юлита са чудотворни, а част от тях се намират в Охрид, в църквата „Св. Богородица".

Пожелания

Този ден е твой! Само за теб! Нека бъде празник на любовта, приятелството, светлината и сбъднатите мечти! Празнувай до зори и нека споменът за това вълшебство те топли през всичките ти дни! 

Имени дни 2026 г.

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Бъди здрав, щастлив, усмихнат, устремен и признат от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през юли 2026 г.

Снимки: iStock

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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