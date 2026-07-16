Michelin отличи осем български хотела, но ключ получиха само четири

Осем хотела у нас са включени в селекцията на Michelin Guide Hotels, но само четири от тях са удостоени с престижното отличие Michelin Key – хотелският еквивалент на звездите, които Michelin присъжда на ресторантите, установи проверка на TravelNews в гида, съобщи сайтът TravelNews. Хотелите с по един Michelin Key са Junó Hotel Sofia, InterContinental Sofia, Kashmir Wellness & Spa Hotel във Велинград и Zornitza Family Estate край Мелник, който вече носи името AYA Estate Relais & Châteaux.

Останалите хотели, които присъстват в гида на Michelin Guide Hotels, са Sense Hotel Sofia (който доскоро имаше ключ), Oborishte 63, The Art Boutique Hotel в София, Kempinski Hotel Grand Arena Bansko и голф комплекса Thracian Cliffs Golf & Beach Resort край Каварна.

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Отличието Michelin Key се присъжда след анонимни проверки на инспекторите на Michelin и оценява не само лукса, а цялостното преживяване – архитектура и дизайн, качество на обслужването, индивидуалност, съотношение цена–качество и връзката на хотела с местната дестинация. Един Michelin Key означава „много специален престой“, два – „изключителен престой“, а три – „изключителен хотел, който сам по себе си е дестинация“. Засега няма български хотели с два и три ключа.

Попадането в Michelin Guide Hotels само по себе си е признание, тъй като хотелите преминават през независима оценка от инспекторите на Michelin. Отличието Michelin Key обаче се присъжда само на тези, които предлагат наистина изключително преживяване и се отличават със своя характер, обслужване и качество, заяви за TravelNews Ана Божкова, управител на Kashmir Wellness & Spa Hotel.

За България това е важна стъпка към утвърждаването ѝ като дестинация за висок клас туризъм. Включването на осем хотела в световния гид на Michelin поставя страната на картата на международния луксозен туризъм и създава допълнителна видимост пред платежоспособните пътешественици от цял свят, коментира пред TravelNews Поли Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм.

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Как Michelin избира хотелите?

За разлика от ресторантите, където инспекторите присъждат звездите, хотелската селекция на Michelin се основава на единна глобална методология. Всички обекти се посещават анонимно от независими инспектори, които оценяват качеството на преживяването по пет основни критерия:

хотелът да бъде дестинация сам по себе си и да има собствен характер;

високо качество на архитектурата и интериорния дизайн;

индивидуалност и автентичност, които отличават хотела от останалите;

отлично обслужване, комфорт и последователност в предлаганото изживяване;

добро съотношение между цена и качество.

След посещенията инспекторите изготвят подробни оценки, които се комбинират с обратната връзка от реални гости, резервирали и отседнали чрез платформата на Michelin Guide. Именно тези проверени отзиви са в основата на 20-точковата система за оценяване на хотелите. Ако даден хотел няма достатъчно потвърдени оценки от гости, Michelin не публикува общ резултат, докато не бъде събрана необходимата информация.

Включването в Michelin Guide Hotels не се купува и не е резултат от рекламно партньорство. Селекцията се извършва изцяло от независимия екип инспектори на Michelin, а присъждането на Michelin Key е признание само за хотелите, които предлагат едни от най-добрите преживявания в своята категория в световен мащаб.