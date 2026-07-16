Федоров: Имам подкрепа от чуждестранни политици и предложение за работа дори от Palantir

Украинският президент Володимир Зеленски е предложил на бившия министър на отбраната Михайло Федоров роля на съветник след оставката му. Федоров е отказал. Това заяви той самият днес на брифинг. "Вчера разговарях с президента и той ми предложи да стана съветник или да намери друг начин да остана в екипа. Аз отказах ролята на съветник", каза Федоров, цитиран днес от украински медии.

Той също така заяви, че вече е получил не само съобщения за подкрепа от страна на чуждестранни политици, но и предложения за работа.

"Дори супертехнологични гиганти се обадиха да ми предложат работа", каза Федоров, посочвайки конкретно името на Алекс Карп, собственикът на Palantir. Федоров е поискал да отложат разговора за по-късно.

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Федоров отбелязва още, че изборът на министър на отбраната е вътрешен въпрос и не трябва да бъде подложен на международен натиск. "Трябва да решим това вътрешно", заяви Федоров, цитиран от "Гордон".

От своя страна "Украинска правда" пише, че на среща на партията "Слуга на народа" вчера президентът Зеленски е обяснил на депутатите, че повече не може да търпи постоянния конфликт между Федоров и главнокомандващия Олександър Сирски, които "са спрели да се слушат един друг".

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