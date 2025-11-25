Почистват шахти на АМ “Тракия“, има промени в движението

Утре - 26 ноември, между 8:30 ч. и 16 ч. ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за Бургас в участъка от АМ “Тракия“ между 56-и и 65-и км, в област Пазарджик. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната.

Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

