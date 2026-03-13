Най-важните новини за деня: 13 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 13 март 2026 г.

БЕЗ РЕДОВЕН БЮДЖЕТ: ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ УДЪЛЖИТЕЛНИЯ ЗАКОН

Парламентът одобри на първо четене т.нар. "удължителен бюджет", който ще действа до приемането на редовен държавен бюджет. Решението бе подкрепено от 174 депутати, докато против гласуваха 23 народни представители от "Възраждане". Законопроектът, внесен от служебното правителство на 26 февруари, предвижда изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на редовния Закон за държавния бюджет, както и на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.

25 000 ЕВРО ГЛОБА ЗА ВСЯКА НАДПИСАНА УМИШЛЕНО СМЕТКА ЗА ТОК: ДА, НО НЕ ТОЧНО

Не бързаме да налагаме максималната глоба от 25 000 евро за неправомерни действия на електроразпределителните дружества (ЕРП) при разглеждане на сметки за ток. Това заяви временно изпълняващият длъжността на председател на КЗП (Комисията за защита на потребителите) Александър Колячев. И си призна каква е причината - ако се налагат максимални глоби за едно нарушение, например за всяка сбъркана фактура, тогава ЕРП-та щели да компенсират с цената на тока. Нали не си мислите, че накрая няма потребителите пак да платят, посочи Колячев.

КОЙ ПРАВИ ДАЛАВЕРИ С ИМОТИТЕ НА ДЪРЖАВАТА? СТЕФАН СПАСОВ С ПРИМЕРИ ОТ СОФИЯ (ВИДЕО)

Държавата е длъжник на София по отношение на неспиращата все още реституция на имоти в реални граници, а не в реална площ. Този процес води до един огромен хаос в градоустройството на столицата ни, защото има стотици частни имоти в междублоковите пространства, в паркове, градини - имоти, които според общия устройствен план са отредени за озеленяване или за социално-образователна инфраструктура и са на практика собственост на частни субекти, които възпрепятстват инициативата на столичната администрация. Единственият начин да се реши този проблем, е когато София има достатъчно голям ресурс, за да придобие тази земя.

НОВИТЕ ФАКТИ РАЗКЛАЩАТ ВЕРСИЯТА ЗА РИТУАЛНО САМОУБИЙСТВО: ЖУРНАЛИСТ ЗА СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН - ОКОЛЧИЦА"

Очакваше се да се потвърди или отрече информацията, че тримата в кемпера са загинали много по-късно от жертвите в хижа "Петрохан". Това поставя под съмнение вариант за ритуално самоубийство. Защо да чакат пет дни едните да сложат край на живота си, а другите – след това? Тези и още много други въпроси постави журналистът и създател на OFFNews Владимир Йончев в ефира на Нова телевизия, след като от прокуратурата и МВР представиха нови данни по случая.

СЛУЧАЯТ "КОСМОС" ГО ИМА И НА ДРУГИ МЕСТА: ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МИНИСТЪР НЕ КАЗА КЪДЕ, НО СПОДЕЛИ НАРУШЕНИЯТА

В контекста на религията, служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов засегна темата с часното училище "Космос" и по-конкретно за застреляното 15-годишно дете в случая "Петрохан-Околчица". "За да се стигне до дерегистриране на частното училище "Космос", трябва да се види резултатът от прокуратурата за закононарушенията", допълни проф. Игнатов. Още: Прокуратурата проверява частното училище, замесено в темата "Петрохан"

ДРАМА В КУЛТУРНИЯ СЕКТОР: ИСКАТ ЛИ ЧАСТНИТЕ ТЕАТРИ ДА ВЗЕМАТ ПАРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ?

След като на 11 март стана ясно, че е основана Асоциацията на креативните театрални агенции (АКТА), в родните театрални среди се забелязва сериозно вълнение. Причината са исканията на частните организации да има по-ясни правила за взаимодействие между държавните, общинските и независимите културни организации. Реакциите на исканията на АКТА не закъсняха.

СВЕТЛАНА ДЖАМДЖИЕВА: ВСИЧКИ ПОЛИТИЦИ СА СЕ УКРОТИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАДЕВ. ЗАЩО? (ВИДЕО)

Всички политици са се поукротили по отношение на Румен Радев. Защо? Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno даде журналистката Светлана Джамджиева, създател и главен редактор на информационно-аналитичния сайт “Клуб Z“: “Вчера Бойко Борисов даде поредното интервю след години мълчание (пред Кристина Патрашкова, бел. ред.), където казва, че едва ли не Радев му е изпратил вече пратеници. Сега, аз не знам доколко може да се разчита на това твърдение и доколко то е съответстващо на истината, или е въпрос на тълкуване. Но видимо от смекчаването на езика между тях, на нападките най-грубо казано, има такъв уклон. Между другото, в момента всички така са се укротили по отношение на Радев, или почти всички, поне официално.

С ГЛАСОВЕТЕ НА ГЕРБ И ИТН ПЕЕВСКИ ПРОКАРА РЕШЕНИЕТО ЗА СЪВЕТА ЗА МИР

Народното събрание задължи служебното правителство да внесе проект на закон за ратифициране на присъединяването на България към Съвета за мир – международната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Решението беше прието със 100 гласа "за", 54 "против" и трима въздържали се.

КАБИНЕТЪТ ЩЕ СЕЗИРА КС ЗА СЪВЕТА ЗА МИР НА ТРЪМП: "ПОЛИТИЦИ ТЪРГУВАТ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ" СРЕЩУ ПОЗИЦИЯТА СИ В "МАГНИТСКИ"

Служебният премиер Андрей Гюров нарече „предизборна кампания“ задействането на процедурата по ратификация на споразумението за присъединяване на България към международната инициатива Съвет за мир, лансирана от президента на САЩ Доналд Тръмп. След няколко неуспешни опита - предложението на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски все пак получи подкрепа в парламентарна комисия вчера, 12 март.

ТРЪМП И ПЕНТАГОНЪТ С ОГРОМНА ГРЕШКА ПРИ ПЛАНИРАНЕТО НА ВОЙНАТА В ИРАН, ДЪРЖАВНИЦИ И МЕНИДЖЪРИ ОСТАНАЛИ СЪС ЗЯПНАЛА УСТА (ВИДЕО)

Пентагонът и Съветът за национална сигурност на САЩ значително са подценили готовността на Иран да затвори Ормузкия проток в отговор на военните удари, когато са планирали текущата операция "Епична ярост". Това твърдят "множество източници, запознати с въпроса", цитирани от CNN. Екипът за национална сигурност на президента Доналд Тръмп не е отчел напълно потенциалните последствия от най-лошия сценарий, пред който е изправена администрацията, а именно блокирането на корабоплаването през един от най-важните маршрути за петрола и втечнения газ в света, през който минават около 20% от световните доставки на тези ресурси.

ТРЪМП ВЪВЛЕЧЕ САЩ ВЪВ ВОЙНА, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИ

Американският президент Доналд Тръмп може дори да твърди, че не знае защо е нападнал Иран, но въпреки това "целта със сигурност е постигната". Петролът би могъл да бъде мотивът. Пазарите следят ситуацията минута по минута и веднага щом цените на петрола започнаха да се покачват, Тръмп заговори за възможността за скорошно прекратяване на войната. Особено интересно е да се наблюдава реакцията в Европа, защото там реакциите са почти автоматични, пише хърватското издание Advance.

"СВЕТЪТ ГЪРМИ, ОСТРОВ НА СТАБИЛНОСТ СМЕ": РУСИЯ БЪЛНУВА, А УКРАЙНА ПОКАЗВА НОВИ ЧУДЕСА ВЪВ ВОЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"В цял свят напрежение, турбуленции, взривове – а ние сме стабилни". Думите са на председателя на Думата (долната камара на руския парламент) Вячеслав Володин – и са пореден пример как политиците в цял свят се надпреварват да говорят пълни глупости. Специално в Русия единственото стабилно нещо е, че вече пета година не може да победи Украйна, след като уж руската армия е втората в света.

ПУТИН ПЕЧЕЛИ ПЕТРОЛНИ ПАРИ УДАРНО ОТ ВОЙНАТА НА ТРЪМП В ИРАН: КОЛКО ОЩЕ "ЩЕ НАМАЖЕ"? (ВИДЕО)

Няма спор – в краткосрочен план войната, която американският президент Доналд Тръмп и издирваният от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа (използване на глада като оръжие) израелски премиер Бенямин Нетаняху стартираха срещу Иран, е най-изгодна за Путинова Русия. Ясно е защо – руският петрол отново стана достатъчно скъпа и печеливша стока, а това ще позволи на руският диктатор Владимир Путин да поеме глътка въздух и да продължи да опитва да пробие на фронта в Украйна.

ТЪРПЕНИЕТО НА ЗЕЛЕНСКИ СЕ ИЗЧЕРПВА: КАКВО СЕ СЛУЧВА С ПРЕЗИДЕНТА

През последните седмици украинският президент Володимир Зеленски изостри реториката си както към критиците си, така и към съюзниците си. Търпението му изглежда се изчерпва и това започва да си личи. Президентът е разочарован от застоя на мирните преговори и неяснотите около финансовата помощ за Украйна, пише Politico.