"Заслужават истината": Протест поиска прозрачно разследване на случая ''Петрохан-Околчица'' (СНИМКИ)

Близки на загиналите в случая "Петрохан-Околчица" излязоха на протест пред Съдебната палата в София. Те настояват за повече информация от прокуратурата, както и за достъп до документите от разследването. Според близките, има много премълчани факти около смъртта на петимата мъже и 15-годишното момче. Месец след трагедията те твърдят, че нямат достъп до ключова информация от разследването.

На място са родителите на загиналите - майките на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. Исканията им са да получат достъп до документацията по разследването и съдебно-медицинските експертизи. Сред организаторите е и майката на Николай Златков - Ралица Асенова, която е една от най-активните в търсенето на отговори за случилото се. Изказалите се от изпровизираната трибуна на стълбите пред Съдебната палата призоваха не само за разсекретяване на документи от разследването, но и за уважение към паметта на загиналите.

Преди протеста демонстрантите обявиха 7 основни искания:

Факти и срокове: прокуратурата да даде проверима информация какво е направено и конкретни срокове за следващите действия. Постановления, не писма: произнасяне по исканията на пострадалите с мотивирани постановления (чл. 199 НПК), които подлежат на контрол – не с уведомителни писма. Разпознаване преди погребение: незабавно организирано разпознаване на телата от близките, с протокол и присъствие на повереник/адвокат. Протоколи и верига на доказателства: протоколи от първичните огледи (хижа/кемпер) + протоколи за изземване и съхранение на всички носители/устройства (камери, DVR/NVR, телефони, дронове и др.). Трафични данни и Starlink: по чл. 159а НПК – да се потвърди какво точно е изискано и какво е получено за устройствата на тримата от кемпера и за устройствата в клетките около Околчица, включително данни, свързани със Starlink. Съдебномедицинска експертиза и независима проверка: да се предоставят пълните съдебномедицински експертизи (или официално резюме) за Околчица и Петрохан. Поради противоречия и разрушено доверие – настояват за допълнителна/повторна СМЕ от независим квалифициран екип (вкл. извън региона) с конкретни въпроси за час на смъртта, механика на нараняванията и балистика. Край на течовете: проверка и отговорност за нерегламентирани течове към медии, при положение че на пострадалите се отказва дължима по закон информация.

"Близките на трагично загиналите край Петрохан и под Околчица търсят истината, която упорито им се отказва от Прокуратурата и службите, и искат справедливост. Те имат право на това и са длъжни да го направят не само заради себе си, но и заради всички нас! Убито беше дете, загина и младеж в разцвета на младостта си, шестима мъртви и двама в неизвестност. А още не знаем дори денят и часовете на смъртта на хората в кемпера, крият се резултати от аутопсиите на телата, прожектират ни избрани моменти от дълги записи и наложени субтитри на части от разговори. Обществото е в стрес и го държат сякаш нарочно в неведение за фактите, а в медиите ни заливат с институционални манипулации и зле сглобени "лични интерпретации". Жертвите и роднините им засега се оказаха единствените виновни за трагедията и убийствата. Това е недопустимо в правова държава!

Подкрепяме близките на трагично загиналите в справедливите им искания във връзка с хода на разследването и призоваваме свободните и отговорни граждани също да го направят!", призоваха от инициативата „Правосъдие за всеки“.

Майката на Николай Златков с нови разкрития

По-рано днес майката на Златков изпрати писмо до медиите с отправени искания към прокуратурата. Според Ралица Асенова има разминаване по ключови въпроси в това число кога е настъпила смъртта. Според заключението на съдебния лекар това се е случило приблизително 2–3 денонощия преди откриването на тялото на Златков, което вероятно означава 5 или 6 февруари.

Майката твърди още, че в една от експертизите е посочено, че в черепа на Златков са открити два различни метални проектила, което поставя въпроса дали не са използвани две различни оръжия. Според близките след настъпването на смъртта има данни за физическо въздействие. Близките настояват още да бъдат направени повторни експертизи, направени от поне трима съдебни лекари.