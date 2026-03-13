МВР ли свали страницата "Копейкин" във Facebook?

Вътрешният министър Емил Дечев заяви, че Министерството на вътрешните работи не е отправяло искане към компанията "Мета" за сваляне на сатиричната Facebook страница "Копейкин". Повод за информацията стана въпрос на депутата Кристина Петкова от "Продължаваме промяната - Демократична България". Тя поиска разяснение след появила се в публичното пространство информация, че МВР издирва администратора на страницата заради публикуван видеоклип, в който мъж сваля и тъпче руско знаме.

Министърът уточни, че по случая е била извършена проверка, започнала по сигнал от края на 2025 г. Сигналът е свързан с предполагаемо грубо нарушаване на обществения ред и увреждане на чужда собственост. Проверката се води в Районното управление в Панагюрище, а към нея е била ангажирана и дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП.

По думите на Дечев в рамките на тази проверка е било изпратено запитване до "Мета" с искане за техническа информация - включително IP адресите, използвани от администраторите на страницата "Копейкин", както и данни от регистрацията на профила за периода между 1 октомври 2025 г. и 9 януари 2026 г. До момента обаче отговор от компанията не е постъпил.

Министърът подчерта, че това действие е било част от процеса по изясняване на факти по конкретна полицейска преписка и не представлява искане за премахване на страницата.

Припомняме, че страницата "Копейкин", която публикуваше сатирични колажи, статуси и критични материали срещу управляващите, беше свалена от Facebook по-рано този месец. Няколко часа по-късно в социалната мрежа се появи нова страница със същото име, която бързо започна да събира последователи.

Проверката на МВР е свързана с видеоклип, разпространен в социалните мрежи, в който мъж сваля руско знаме в Панагюрище и го стъпква. Клипът е бил публикуван с текст, в който се казва, че градът е "символ на свободата и българския дух" и че подобни прояви са реакция срещу войната на Русия в Украйна.

Сигналът до полицията е подаден чрез телефон 112 на 30 декември, като по-късно са постъпили и още две жалби. Според информацията на МВР извършителят е бил установен, с него е проведен разговор и му е съставен предупредителен протокол. Той се намира и в изпитателен срок по друга присъда.

В рамките на проверката са били иззети записи от видеокамери, снети са обяснения от очевидци и от администратор на местна Facebook група. След приключване на действията материалите трябва да бъдат изпратени на Районната прокуратура в Пазарджик.