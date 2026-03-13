АПИ с важна новина за пътуващите по АМ "Струма" в следващите дни

През следващата седмица - от 16 март (понеделник) до 20 март (четвъртък), между 8 ч. и 17 ч., временно ще се променя организацията на движение между 56-и и 86-и км на АМ „Струма“ в област Кюстендил поради демаркиране на стара пътна маркировка. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете платна за движение, като при реализацията им трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

След премахването ѝ и при подходящи метеорологични условия ще бъде положена нова маркировка, обявиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Апел за внимателно шофиране

От АПИ апелират шофьорите да пътуват внимателно и със съобразена скорост, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

