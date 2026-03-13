Лайфстайл:

Парламентът с важна промяна за всички нотариуси

13 март 2026, 18:45 часа 339 прочитания 0 коментара
Парламентът с важна промяна за всички нотариуси

ГЕРБ, ДПС и ИТН приеха в петък без дебат промяна, с която се намалява реалната данъчна тежест върху доходите на нотариусите. Идеята идва от формацията около санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Поправката между първо и второ четене на Закона за корпоративното подоходно облагане беше предложена от Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало". Ден по-рано текстът не получи подкрепа в парламентарната комисия по бюджет и финанси, но при окончателното гласуване в пленарната зала беше приет с мнозинство, без да бъде проведена дискусия.

С промените размерът на нормативно признатите разходи за нотариусите се увеличава от досегашните 25% на 40%. Това означава, че 10-процентният плосък данък ще се начислява върху 60% от доходите им, което на практика сваля ефективното облагане до около 6%.

Подобно данъчно облекчение наскоро получиха и адвокатите, които аргументираха искането си с високите разходи, свързани с предоставянето на услуги на клиентите. Сходни правила вече се прилагат и за земеделските производители - до 40%, а при определени условия до 60% нормативно признати разходи. Такива облекчения съществуват и при авторски договори и хонорари, включително за произведения на изкуството и културата, както и за договорите на артистите-изпълнители. 

Дебатът

По време на заседанието на бюджетната комисия в четвъртък съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев остро разкритикува предложението. Той посочи, че ако нотариусите действително имат значителни разходи, могат да регистрират фирми, да ги отчитат счетоводно и да плащат данък върху печалбата си. 

"Вследствие на една лобистка поправка разходите за адвокатурата бяха вдигнати също на 40%, без да има каквото и да е основание за това. В момента продължаваме да изравняваме всички професии със земеделците, което не ми се струва подходящо", заяви Василев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От своя страна Йордан Цонев защити предложението с аргумента, че нотариусите имат редица законови задължения, които не важат за адвокатите, и това оправдава въвеждането на подобно облекчение.

Професията на нотариуса и сега е сред най-защитените, тъй като броят на практикуващите е ограничен със закон, тарифите са минимално регламентирани, а реалната конкуренция на практика е силно ограничена.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Нотариуси Закона за корпоративното подоходно облагане
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес