Парламентът с важна промяна за всички нотариуси

ГЕРБ, ДПС и ИТН приеха в петък без дебат промяна, с която се намалява реалната данъчна тежест върху доходите на нотариусите. Идеята идва от формацията около санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Поправката между първо и второ четене на Закона за корпоративното подоходно облагане беше предложена от Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало". Ден по-рано текстът не получи подкрепа в парламентарната комисия по бюджет и финанси, но при окончателното гласуване в пленарната зала беше приет с мнозинство, без да бъде проведена дискусия.

С промените размерът на нормативно признатите разходи за нотариусите се увеличава от досегашните 25% на 40%. Това означава, че 10-процентният плосък данък ще се начислява върху 60% от доходите им, което на практика сваля ефективното облагане до около 6%.

Подобно данъчно облекчение наскоро получиха и адвокатите, които аргументираха искането си с високите разходи, свързани с предоставянето на услуги на клиентите. Сходни правила вече се прилагат и за земеделските производители - до 40%, а при определени условия до 60% нормативно признати разходи. Такива облекчения съществуват и при авторски договори и хонорари, включително за произведения на изкуството и културата, както и за договорите на артистите-изпълнители.

Дебатът

По време на заседанието на бюджетната комисия в четвъртък съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев остро разкритикува предложението. Той посочи, че ако нотариусите действително имат значителни разходи, могат да регистрират фирми, да ги отчитат счетоводно и да плащат данък върху печалбата си.

"Вследствие на една лобистка поправка разходите за адвокатурата бяха вдигнати също на 40%, без да има каквото и да е основание за това. В момента продължаваме да изравняваме всички професии със земеделците, което не ми се струва подходящо", заяви Василев.

От своя страна Йордан Цонев защити предложението с аргумента, че нотариусите имат редица законови задължения, които не важат за адвокатите, и това оправдава въвеждането на подобно облекчение.

Професията на нотариуса и сега е сред най-защитените, тъй като броят на практикуващите е ограничен със закон, тарифите са минимално регламентирани, а реалната конкуренция на практика е силно ограничена.