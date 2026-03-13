Вече е ясно кой ще заеме мястото на Андрей Гюров в БНБ (СНИМКА)

Народното събрание избра Карина Караиванова за подуправител на Българската народна банка и ръководител на управление "Емисионно". Решението идва ден след като кандидатурата ѝ беше изслушана в парламентарната комисия по бюджет и финанси. Караиванова беше предложена за поста от управителя на БНБ Димитър Радев. Тя ще довърши мандата на Андрей Гюров, който напусна централната банка, след като пое поста служебен министър-председател.

С избора си за подуправител на БНБ Караиванова формално влиза и в т.нар. "домова книга" на институцията - списъкът с длъжности, от които могат да бъдат избирани служебни премиери. По време на изслушването си в парламентарната комисия тя обаче заяви, че не би приела подобна роля, ако ѝ бъде предложена. Подобна позиция нееднократно е изразявал и управителят на централната банка Димитър Радев, който смята, че заемането на подобен пост е несъвместимо с функциите на ръководството на БНБ. Още: Карина Караиванова вече не е председател на КФН

Бившият председател на Комисията за финансов надзор ще оглави управление "Емисионно" - структурата в централната банка, която има ключова роля в управлението на валутния борд и в прилагането на решенията по паричната политика на Евросистемата.

Гласуването в пленарната зала премина без същински дебат. Единствено депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Мартин Димитров постави под въпрос избора в настоящия момент. По думите му нов член на ръководството на БНБ се избира за дълъг период от партии, които според социологическите прогнози може скоро да загубят политическата си подкрепа. Още: Председателят на КФН отива да работи в ЕБВР и каза, че е сигнализирано на ДАНС за застрахователи

"Редно беше следващото Народно събрание с нова и пълна легитимност да направи този избор", заяви той.

При гласуването "против "кандидатурата на Караиванова се обявиха четирима депутати от ПП-ДБ, всички народни представители от "Възраждане" и трима депутати от "Величие". Въпреки това мнозинството в парламента подкрепи номинацията.