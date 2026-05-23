Пожарникари и водолази спасиха 17-годишно момче, влязло в река Янтра

Акция по спасяване на 17-годишно момче във великотърновското село Шемшево извършиха пожарникари и водолазна група от сектор "Специализирани оперативни дейности“ при РД "Пожарна безопасност и защита на населението във Велико Търново. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Въпреки тежката метеорологична обстановка след обилните валежи в област Велико Търново, преди обед младежът е влязъл в р. Янтра и буйните води го понесли.

Спасяване с риск за живота

Благодарение на бързата и адекватна намеса и с риск за собствения си живот, водолазна група от сектор „ Специализирани оперативни дейности“ при РД ПБЗН -Велико Търново е успяла да извади младежа. Във видимо добро здравословно състояние той е предаден на медицински екип за преглед.

Ограничено е движението на товарни автомобили през Прохода на Републиката. Заради наводнение е затворен пътят за влизане във Велико Търново откъм Гурково, съобщават от ОДМВР.

От полицията допълниха, че остава затворен участъка около бензиностанция „Ромпетрол“ и разклона за квартал Чолаковци. Ограничено е движението по пътя между селата Леденик и Шемшево и по моста на село Първомайци. Ограничава се преминаването на товарни автомобили през Прохода на Републиката.

О т полицията допълват, че обстановката постепенно започва да се нормализира.

