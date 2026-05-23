Въпреки слуховете: треньорът на Десподов реши да остане, отваря ли това вратата за нов наставник на Лудогорец?

Преди дни стана ясно, че Лудогорец ще иска да замени старши треньора си Пер-Матиас Хьогмо с испанския специалист Алберт Риера. Той водеше немския Айнтрахт Франкфурт, но напусна веднага след края на сезона в Бундеслигата. Според информациите друг клуб, който се беше прицелил в подписа на Риера е ПАОК, където играе Кирил Десподов. Но вече е ясно, че настоящият наставник Разван Луческу няма намерение да напуска “двуглавите орли“.

Разаван Луческу няма да ходи в Бешикташ

Не просто слуховете, а и някои журналисти пращаха Луческо в гранда от южната ни съседка Бешикташ. Но според турския журналист Картал Йигит, в крайна сметка румънският специалист е решил да остане в ПАОК. Йигит категорично заяви: “Разван Луческу не идва“. Според друг журналист от южната ни съседка – Исмаил Ер, президентът на Бешикташ Сеедал Адали е провел разговор лично с Луческу. Пред “Digi Sport“ Ер заяви: “Президентът на Бешикташ, Сердал Адали, проведе разговор с Разван. Шансовете да дойде са 51%, доста големи. Не, не, само Разван. Да, да, той е фаворит“.

Още: Бомба в Лудогорец: Хьогмо си тръгва точно преди решаващия мач за Европа

Вратите за Алберт Риера са широко отворени пред Лудогорец

Но новината, че Разаван Луческу остава начело на ПАОК и Кирил Десподов отваря широко вратата пред Лудогорец. “Орлите“ не са обявили официално раздялата с Пер-Матиас Хьогмо, но е почти сигурно, че той ще си тръгне след края на сезона. А вече се появи и информация, че Хьогмо може да напусне Лудогорец дори преди решаващия мач за Европа с ЦСКА. Ако “орлите“ успеят да привлекат Алберт Риера, той ще е много добро попълнение за тях, тъй като ще внесе още много класа на “Хювефарма арена“.

Още: Часове след триумфа за Купата: ЦСКА договори първо ново попълнение, „червените“ взимат ас на Лудогорец!