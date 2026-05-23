САЩ затвори границите си за участник на Мондиала заради смъртоносна епидемия

Националният отбор на ДР Конго е изправен пред риск да бъде изваден от Световното първенство по футбол 2026 заради епидемията от Ебола в страната, съобщава ESPN. Изпълнителния директор на работната група на Белия дом за Световното първенство Андрю Джулиани обяви, че отборът трябва да бъде под карантина в Белгия, където тренира и планира да играе приятелски мачове. В случай, че не спази условието, отборът ще има забрана за влизане в страните домакини на Мондиал 2026.

"Ясно заявихме на ДР Конго, че трябва да бъдат под карантина 21 дни, преди да могат да пътуват до Хюстън на 11 юни", каза Джулиани.

"Уведомихме правителството, че отборът трябва да бъде под карантина или рискува да му бъде забранено да влиза в САЩ. Не може да бъде по-ясно. Искаме да гарантираме, че тази болест няма да влезе в САЩ или да се доближи до границите ни", добави той.

По-рано представителният отбор на ДР Конго отмени тренировъчния си лагер в Киншаса именно заради епидемията от ебола в страната и реши да го премести в Белгия. Той попадна в група К на Световното първенство и ще се изправи срещу отборите на Португалия, Узбекистан и Колумбия.

