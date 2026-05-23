Спорт:

САЩ затвори границите си за участник на Мондиала заради смъртоносна епидемия

23 май 2026, 13:42 часа 682 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
САЩ затвори границите си за участник на Мондиала заради смъртоносна епидемия

Националният отбор на ДР Конго е изправен пред риск да бъде изваден от Световното първенство по футбол 2026 заради епидемията от Ебола в страната, съобщава ESPN. Изпълнителния директор на работната група на Белия дом за Световното първенство Андрю Джулиани обяви, че отборът трябва да бъде под карантина в Белгия, където тренира и планира да играе приятелски мачове. В случай, че не спази условието, отборът ще има забрана за влизане в страните домакини на Мондиал 2026.

Националният отбор на ДР Конго е изправен пред безпрецедентна забрана за влизане в страните домакини на Мондиала

"Ясно заявихме на ДР Конго, че трябва да бъдат под карантина 21 дни, преди да могат да пътуват до Хюстън на 11 юни", каза Джулиани.

Още: Пълна чистка преди Мондиала: Томас Тухел хвърли бомба със състава на Англия и зачеркна четири мегазвезди

Световно първенство

"Уведомихме правителството, че отборът трябва да бъде под карантина или рискува да му бъде забранено да влиза в САЩ. Не може да бъде по-ясно. Искаме да гарантираме, че тази болест няма да влезе в САЩ или да се доближи до границите ни", добави той.

По-рано представителният отбор на ДР Конго отмени тренировъчния си лагер в Киншаса именно заради епидемията от ебола в страната и реши да го премести в Белгия. Той попадна в група К на Световното първенство и ще се изправи срещу отборите на Португалия, Узбекистан и Колумбия.

Още: Първоначалният план се срина: Неймар е под въпрос за Мондиала след лоши новини от щаба на Бразилия

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Световно първенство по футбол 2026
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес