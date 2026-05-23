Дунав Русе се готви за елита: звездата на “драконите“ подписа голям договор

Дунав Русе направи страхотен сезон във Втора лига и след като дълго време води с няколко точки пред втория, вече официално ще играе в Първа лига през следващия сезон. Силният колектив е един от основните фактори, които донесе директната промоция на “драконите“, но прояви на индивидуална класа също не липсваха. Сега феновете на Дунав могат да се зарадват още повече, тъй като звездата на отбора Кристиян Бойчев подписа нов договор с клуба.

Дунав Русе: "Той получи напълно заслужена повиквателна"

Ето какво написаха от Дунав Русе: “ Кристиян Бойчев подписа договор за период от три години, обвързвайки го с Дунав до края на сезон 2028/2029. Отличните изяви на Кристиян със синята фланелка през шампионския ни сезон не останаха незабелязани и на най-високо ниво. Той получи напълно заслужена повиквателна за младежкия национален отбор на България до 21 години (U21) за предстоящия лагер и контролата със Северна Македония.

Бойчев вкара 8 гола и даде 5 асистенции

Пожелаваме на младия ни талант много здраве, още повече голове и асистенции, и безброй успехи с емблемата на Дунав в елита!“ Кристиян Бойчев вкара 8 гола и записа 5 асистенции във Втора лига, които бяха от голяма важност за класирането на Дунав за Първа лига през следващия сезон. В последния си мач “драконите“ ще гостуват на Миньор Перник.

