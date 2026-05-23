Изненада във Висшата лига: Играчът на сезона не е от Арсенал, но счупи смайващ рекорд

23 май 2026, 14:57 часа 1161 прочитания 0 коментара
Снимка: X.com/Premier League
Въпреки доминацията на Арсенал, който прекара почти целия сезон на върха във Висшата лига, наградата за Играч на сезона, която се връчва от самата Висша лига, не отиде при играч на “артилеристите“. Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш стана носител на отличието, след като направи един от най-силните си индивидуални сезони и изведе “червените дяволи“ до третото място, което им гарантира участие в Шампионска лига през следващия сезон.

Бруно Фернандеш изравни рекорда за най-много асистенции

От началото на сезона във Висшата лига са се изиграли 37 кръга. Бруно Фернандеш е взел участие в 34 от тях, като трите мача, които пропусна бяха заради контузия в бедрото. За тези 34 мача, португалският халф е вкарал 8 гола и е дал 20 асистенции. Головите му подавания изравняват рекорда на Тиери Анри от сезон 2002/03 и на Кевин де Бройне от сезон 2019/20. Но Фернандеш има още един двубой на разположение, в който ще може да подобри рекорда и да го държи еднолично. В последния кръг на Висшата лига Манчестър Юнайтед гостува на Брайтън, който се бори за място в европейските клубни турнири.

Габриел и Райс от Арсенал бяха най-големите съперници на Фернандеш

Останалите номинирани за наградата за Играч на сезона във Висшата лига за сезона бяха Давид Рая, Габриел Магаляеш и Деклан Райс от Арсенал, Ерлинг Холанд и Антоан Семеньо от Манчестър Сити, Игор Тиаго от Брентфорд и Морган Гибс-Уайт от Нотингам Форест. Най-силните съперници на Фернандеш бяха именно Габриел и Райс. Откакто Висшата лига връчва тази награда, от сезон 1994/95, още шестима футболисти на Манчестър Юнайтед са печелили наградата. Те са Каспер Шмайхел (1995/96), Дуайт Йорк (1998/99), Рууд ван Нистелрой (2002/03), Кристиано Роналдо (2006/07 и 2007/08), Неманя Видич (2008/09 и 2010/11) и Уейн Рууни (2009/10).

Манчестър Юнайтед Висша лига Бруно Фернандеш
Николай Илиев
