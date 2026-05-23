Русия забрани вноса на арменски коняк и вино. Министерството на външните работи на Република Армения обяви, че е идентифицирало нискокачествени алкохолни напитки от Армения и е разпоредило продажбата им да бъде преустановена и изтеглена от обращение, съобщи пресслужбата на министерството. Още: За да накаже Пашинян: Русия блокира вноса на арменски коняк

Ограниченията

Ограниченията засегнаха продукти от трима арменски производители: VEDI-ALCO CJSC, Abovyan Brandy Factory LLC и Shahnazaryan Wine and Brandy House LLC. Списъкът включва: полусладко червено вино Getap Vernashen и сухо бяло вино Vedi Alco Kharji от линията Arni Legends - и двете от Vedi-Alco; 5-звезден арменски коняк от завода Abovyan; и седемгодишен коняк Shahnazaryan XO.

„За да се предотврати продажбата на продукти, които не отговарят на задължителните изисквания, търговците на дребно и вносителите са уведомени за спиране на продажбите и изтегляне от обращение на некачествени алкохолни напитки“, се казва в съобщението.

Малко по-рано бе забранена доставката на минерална вода „Джермук“, позовавайки се на прекомерни нива на хидрокарбонати. Федералната служба за ветеринарен и фитосанитарен надзор изрази загриженост относно арменските цветя: според нейните данни сред 96,2 милиона изпратени цветя са идентифицирани 135 артикула, подлежащи на карантина в Евразийския икономически съюз (ЕАЕС). Агенцията съобщи и за проблеми с арменските плодове и зеленчуци.

Ограниченията се въвеждат на фона на политическото напрежение между страните. Русия критикува сближаването на Армения с ЕС, а председателят на Държавната дума Вячеслав Володин заяви, че премиерът Никол Пашинян води неприятелска политика спрямо Русия.

