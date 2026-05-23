Спартак Варна обърна палачинката: от позиция “срещу“ до благодарности по адрес на Добруджа и Ботев Враца

На 7 май Спартак Варна излезе с позиция, в която говори за поведението на президента на Добруджа Сергей Серафимов. Тогава двата отбора изиграха последния за сезона двубой помежду си, завършил 1:1. Но две седмици по-късно, на 23 май, когато Спартак Варна се вече се спаси, излезе с позиция, в която благодари на Добруджа и Ботев Враца за феърплея, показан в последния кръг на Първа лига.

Спартак Варна: “Благодарности към Добруджа и Ботев Враца“

Ето какво написаха от Спартак: “Благодарим! Ръководството на Спартак Варна изказва своята искрена благодарност към Добруджа и Ботев Враца за проявения феърплей и достойното отношение в решаващите битки от края на сезона. Специални благодарности отправяме към ръководствата на двата клуба, към президентите, изпълнителните директори, спортно-техническите щабове и футболистите, които защитиха честно името и емблемите на своите отбори до последната минута.

Още: Дунав Русе се готви за елита: звездата на “драконите“ подписа голям договор

Спартак Варна се спаси без бараж

Във времена, в които футболът често е подложен на съмнения и напрежение, именно подобни действия показват какво означават спортсменство, уважение и честна игра. Благодарим и на всички, които повярваха, че всичко трябва да се решава единствено на терена“. След изиграването на последните мачове между последните 8 отбора от Първа лига, Спартак Варна се спаси без бараж, като се намира на 12-ата позиция с актив от 37 точки, които спечели в 37 мача – 8 победи, 13 равенства и 16 загуби.

Още: Ясен Петров се раздели с Добруджа и разкри жестоката истина за липсата на условия