Проектът за новия стадион на Левски излезе от чертожните дъски и влезе в държавния регистър

Проектът за реновация на стадиона на шампиона Левски навлиза в реална фаза на развитие, след като беше предприета една от основните административни стъпки преди старта на същинското проектиране и строителство. След представянето на амбициозната концепция за модерно спортно съоръжение, в публичния регистър е било публикувано заявление за издаване на виза за проектиране, информира Arenasport.bg. По този начин проектът официално започва своето институционално придвижване и преминава отвъд етапа на идеи и визуализации.

Ръководството на "сините" направи първата законова стъпка към изграждането на новия стадион

Визата за проектиране е ключов документ, който определя какви параметри може да има бъдещото съоръжение - капацитет, височина, инфраструктура и цялостна устройствена рамка. Тя ще позволи изготвянето на финалните архитектурни планове и ще задейства процедурите за разрешение за строеж.

Както вече беше обявено, "сините" работят съвместно с архитектурно-инженерната компания ИПА по проект за стадион от IV категория на УЕФА с капацитет над 23 000 места. Предвижда се съоръжението да бъде изцяло покрито, с модерна фасада и условия за провеждане както на международни футболни срещи, така и на големи концерти и събития.

Очакваната инвестиция е в размер на около 120 милиона евро, а плановете са строителните дейности да започнат през пролетта на 2027 година. Новото развитие около документацията се приема като първия ясен сигнал, че проектът постепенно преминава към реална реализация.

