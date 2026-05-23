След като се размина с промоцията: вековен български клуб се раздели с шестима футболисти

Един кръг преди финала на Втора лига, единствено Дунав Русе си е осигурил промоция в елита за следващия сезон. Второто място дава право на участие в бараж за влизане в Първа лига. В момента Янтра Габрово заема позицията под върха, но Фратрия може и да го измести. Четвъртият Вихрен Сандански, който вече загуби шансовете си за промоция, обяви раздяла с цели шестима футболисти.

“Ръководството на клуба благодари на всеки един“

Ето какво написаха от Вихрен: “ОФК Вихрен се разделя с Ивайло Климентов. Роберт Бебе, Мароан Михуби, Петър Дебърлиев, Мартин Бачев и Хасан Бен Аяри. Договорите на някои от тях бяха до края на сезона, а останалите прекратиха контрактите си с клуба по взаимно съгласие. Ръководството на клуба благодари на всеки един от напускащите за отдадеността и приноса за успехите на клуба през сезона!“

Още: Дунав Русе се готви за елита: звездата на “драконите“ подписа голям договор

Всичко между Янтра и Фратрия ще се реши в последния кръг

В момента таблицата на Втора лига изглежда много интересна под върха. Дунав Русе е необезпокояван на първото място, като има 66 точки, а вторият Янтра Габрово е с 61 пункта със само един оставащ кръг преди края. Фратрия е само на 1 точка зад габровци. Вихрен Сандански е четвърти с 58 точки, но вече изигра последния си мач и няма шансове за второто място. В последния кръг Янтра играе с последния Беласица, а Фратрия – с Пирин Благоевград. Ако Янтра случайно загуби от Беласица, на Фратрия ще му трябва само точка, за да завърши на второ място, тъй като има по-добра голова разлика.

Още: Общината спира парите? Бъдещето на кандидат за Първа лига е под въпрос!