След наводненията: Голям язовир започна да прелива

Язовир "Александър Стамболийски“ е започнал да прелива, съобщиха от пресцентъра на областната администрация във Велико Търново. Очаква се прелелите води да достигнат постепенно до около 400 м3/сек (над три пъти повече от предишния път, когато се случи преливане). Ситуацията е вследствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на река Росица и въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовир „Александър Стамболийски“.

Повишено внимание

Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание, уточняват от областната администрация. Оттам уведомяват живущите в ниските части на населените места по поречието на река Росица, както и земеделци, животновъди и рибари да следят нивото на реката.

Призовават се жителите, докато нивото на река Росица е повишено, да преместят животни, техника и инвентар от ниските места, да не остават в близост до реката, да не преминават през залети участъци, да избягват риболов и разходки край реката.

Уведомени са всички кметове на кметства. Екипът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Доброволното формирование са в готовност да реагират при нужда.

Гражданите могат да подават сигнали за залети площи, за заклинени дървени трупи на мостовите съоръжения и други проблеми на горещия телефон на община Павликени на тел. 080 080 404 и 0888 096 099 – дежурен в Община Павликени.

В общините Велико Търново, град Долна Оряховица и село Първомайци е обявено бедствено положение.